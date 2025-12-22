RELIGIÓ
El Temple de la Puríssima Sang reobre «amb limitacions»
S'ha habilitat un espai a la veneració segregat de les obres
El Temple de la Sang ha reobert «amb limitacions». La Junta de Govern cessada per l’Arquebisbat de Tarragona ha decidit habilitar un espai segregat de les obres de la nau central per a l’exposició al culte públic, la veneració i la devoció de les imatges del Sant Crist de la Sang, la Mare de Déu de la Soledat i el Crist Jacent en el Sepulcre. Els fidels troben l’espai just a l’entrada a la parròquia, on també hi ha uns sobres per a aportacions per finançar uns treballs que el sector insurgent concreta que «s’estan desenvolupant segons els terminis previstos».
El Temple de la Sang ha romàs tancat els últims temps per dur a terme obres «de sanejament i manteniment» per «garantir-ne la seguretat estructural i la conservació», segons la junta cessada. L’objectiu és reobrir definitivament les portes per Quaresma, Setmana Santa i Pasqua.
L’actualització arriba dies després que l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, suspengués «tot acte de culte, així com també qualsevol manifestació pública de pietat o devoció» al Temple, una situació que es mantindria «mentre duri la situació irregular causada per part d’alguns membres de la Congregació de la Sang, que no la representen legítimament».
L’Arquebisbat havia decidit suspendre tot acte de culte a la parròquia de la Sang