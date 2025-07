El Nàstic fa ‘tabula rasa’

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Quan es deia que s’havia acabat una era al Nàstic de Tarragona, significava que arribava un terratrèmol que sacsejaria a una plantilla que havia aconseguit dos play-off d’ascens consecutius.

Dit i fet, el mercat de fitxatges d’estiu tot just acaba de començar i s’esperen molts moviments per reconstruir de les cendres un nou equip per competir el curs 25-26 sota les ordres de Luis César Sampedro. El club ha apostat per posar tots els ous a la cistella del tècnic gallec i fer tabula rasa a la plantilla: cap dels capitans de l’any passat continuarà.

Cap de les veus autoritzades que van teixir la família grana de les dues darreres temporades i que van alçar la veu durant aquest darrer curs continuarà. Alberto Varo i Marc Fernández van tancar la seva etapa en no rebre oferta de renovació per part del club, mentre que Pablo Fernández i Ander Gorostidi van refusar les seves ofertes de renovació. Finalment, el darrer divendres a la nit, el club va acomiadar qui ha sigut el capità durant els darrers 5 anys, Joan Oriol, a través d’un missatge a la xarxa social X.

Lluny queden ja els acomiadaments a mites com el de Xisco Campos. Això farà que el pròxim curs el vestuari s’haurà de reconstruir, amb noves veus que s’alcin per lluir el braçalet del capità sota les ordres de Luis César.

En total hi ha dotze baixes confirmades en les quals s’esperen sumar-ne una més pròximament i no es descarta que, al llarg de l’estiu, n’hi hagi alguna més. Tota una revolució, el tancament final d’un projecte que va començar da dues temporades amb Dani Vidal a la banqueta i, ara, el naixement d’un de nou liderat per Luis César.

Camí al zero de sis

A data del 30 de juny, el Nàstic va subratllar en un comunicat la intenció de renovar a sis jugadors i, de moment, tot apunta que no en continuarà cap ni un. Llavors, un d’ells ja havia refusat l’oferta, que era el cas de Migue Leal. El lateral va marxar direcció al Racing de Ferrol i Ander Gorostidi el va acompanyar dies després i, pel que fa a Pablo Fernández, continuar és una impossibilitat.

El passat divendres es va fer oficial el cas de Joan Oriol, que no va ser renovat i, malgrat el que resava al comunicat, no hi va haver oferta de renovació, sinó un canvi de rol dins del club com a entrenador del Juvenil A. Amb aquest només en queden dos i no hi ha optimisme en cap. D’altra banda, Pol Domingo, jugador de la casa que ha sigut un home important des que va debutar, tampoc continuarà al Nàstic.

Aquesta és una baixa traumàtica per a l’entitat, perquè significa perdre un nou jugador que ha vestit de grana des dels vuit anys. Domingo era l’home que connectava entre l’afició i el planter, amb sis temporades al primer equip i sempre sent un jugador indiscutible.

El de la Pobla de Montornès es va acomiadar ahir per xarxes socials amb un missatge emotiu: «Ha arribat un moment que no pensava ni volia que arribés mai, però és hora de dir adeu a casa meva». Finalment, David Concha tampoc s’espera que accepti la renovació assenyalant així que el treball del club en les renovacions ha sigut nul.

Reconstrucció

Les baixes sempre venen acompanyades de noves altes i aquest cap de setmana el Nàstic ja va treballar per anunciar dos nous fitxatges que ajuden a dibuixar un nou projecte.

El divendres el club va anunciar una doble ració de cares noves. La primera va ser la del central César Morgado, un jugador veterà que va ser dels primers en sortir, però que s’ha trigat més en acabar de tancar. A l’atac també s’ha sumat una cara nova amb Pau Martínez.

L’extrem dret de 25 anys ha signat un contracte de dues temporades després de brillar l’any passat a l’Unionistas i va ser botxí grana amb la seva especialitat: el xut. Tots dos sumen cares noves que il·lusionen, però que, amb les sortides importants, deixen un gust agredolç per a un Nàstic que ha de buscar nous líders.