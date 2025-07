Pol Domingo també s'acomiada del Nàstic: «És hora de dir adeu a casa meva»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Pol Domingo s'acomiada del Nàstic. Aquesta és una sortida dolorosa, però esperada. El lateral de la Pobla de Montornès, que formava part del Nàstic des dels 8 anys quan va arribar com a aleví, s'ha acomiadat del club de la seva vida després de sis temporades al primer equip: «Ha arribat un moment que ni em pensava ni volia que arribés mai, però és hora de dir adeu a casa meva».

El conegut com a Búfal de la Pobla de Montornès ha sigut un dels jugadors de la casa més coneguts per a l'afició grana. De fet, era un dels que sumaven per ser 'One Club Man' i fer carrera al Nàstic durant tota la seva vida, però no ha sigut així. Domingo va destacar que «han passat 17 anys des que vaig entrar per primera vegada al Nou Estadi amb 9 anys i el Nàstic ha sigut des de llavors part de mi». «He crescut com a futbolista, com a persona i, portant l'escut al pit, he pogut complir el somni de qualsevol nen de Tarragona: debutar amb el primer equip i defensar aquests colors durant sis temporades», va afegir.

En la seva marxa, Pol Domingo va destacar que «marxo tranquil d'haver-ho donat tot defensant aquest escut. Ser del Nàstic és una forma de ser, de sentir i de lluitar i aquests valors s'ensenyen al club des del primer dia».

Domingo va voler agrair a totes les persones, entrenadors, jugadors i cos tècnics que han passat durant la seva etapa al club grana i destaca finalment que: «Em toca dir adeu amb llàgrimes als ulls, però segur que la vida ens tornarà a creuar. Gràcies Nàstic, gràcies Tarragona, per donar-me tant. Per fer-me ser qui soc. Per ser casa meva durant 17 anys», va cloure.

Pol Domingo va debutar amb el Nàstic el curs 19-20. Llavors ho va fer com a central i el seu rendiment, entrega i lluita va fer que tirés a terra la porta al primer equip. El seu ascens va ser gairebé immediat i la seva entrada a l'onze, sempre assegurada. Domingo va demostrar ser un home de club i va adaptar-se a les necessitats. Tot i ser central, el curs 21-22, amb Agné al capdavant, les circumstàncies el van portar al lateral dret, on es va adaptar de la millor manera: sent indispensable a l'onze de tot entrenador grana durant tres temporades. Aquesta trajectòria només es va esquitxar aquest últim tram de curs, quan l'entrada de Migue Leal el va relegar a la banqueta. Amb tot, el seu últim partit del Nàstic va demostrar de nou galons: va tornar a l'eix de la defensa i va ser un dels millors del partit a Zubieta.

Pol Domingo és un d'aquests jugadors de la casa que ho han sacrificat tot per al Nàstic i, ara, es completa com una dura baixa per a l'entitat. Es perd un jugador de la casa, un lateral vàlid i potent amb marge de creixement.