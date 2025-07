El capità Joan Oriol s'acomiada: «El Nàstic ha sigut molt més que un equip, ha sigut casa meva i la meva família»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

L'etern capità del Màstic, Joan Oriol, no continuarà la pròxima temporada a l'equip. Després de cinc temporades al club 186 partits oficials disputats, 3 promocions d'ascens, 15 gols i 10 assistències, el lateral esquerre que mai ha perdut la seva posició sigui quina sigui la seva competència, no formarà part del Nàstic l'any vinent.

Així ha estat després que el club decidís no renovar-lo –malgrat que així ho va comunicar el 30 de juny– i presentar-li, al seu temps, una oferta com a entrenador del Juvenil A. Pel que fa a Joan Oriol, va destacar en finalitzar el darrer curs el desig de continuar un any més, de tenir una oportunitat més de liderar el Nàstic cap a Segona Divisió. Un anhel que el jugador ha mantingut fins a última instància.

El capità grana s'ha acomiadat per les xarxes socials amb un emotiu text en el qual subratlla que «es tanca una etapa molt especial de la meva vida. No és fàcil acomiadar-me d'un club que ha sigut més que un equip: ha sigut casa meva i la meva família».

El cambrilenc va créixer a les categories inferiors del conjunt grana fins a arribar a la Pobla de Mafumet. Amb tot, l'oportunitat de tornar al Nàstic va arribar el 2020. «Durant aquests anys he defensat la samarreta amb orgull, esforç i tot el respecte que es mereix aquest escut», va apuntar Joan Oriol en la seva carta. A més, va remarcar el seu desig de continuar: «Sempre he dit que volia vestir aquesta samarreta un any més. Em veia amb forces per tornar-ho a intentar, però no sempre tenim l'oportunitat d'escollir».

Pel que fa al seu futur, el cambrilenc es va limitar a destacar que «m'esperen nous reptes i marxo amb el cap ben alt, sabent que he donat tot el que tenia, amb amor, sacrifici i passió». També va apuntar el que deixa enrere, i l'espineta de l'ascens que sempre quedarà clavada: «Sempre he somiat en poder complir l'objectiu de portar al Nàstic al món professional. Sempre em quedarà l'espina clavada, però ho aconseguirem aviat».

Finalment, es va obrir en canal explicant el dur que és explicar-ho als seus fills, així com va donar les gràcies a tot el personal del club i el bar de l'estadi amb una dedicatòria personalitzada.

Una marca en el cor grana

L'adeu del capità ha provocat tota una sacsejada entre els nastiquers. Un terratrèmol que no ha deixat ningú indiferent i que figures destacades s'han volgut pronunciar per dedicar-li unes paraules.

El primer, el seu germà bessó, Edu Oriol, que va apuntar que «penso i crec que tenies el dret de decidir tu quan dir fins aquí amb tot el que has fet pel Nàstic, però el futbol té aquesta part d'injustícia». També va aparèixer Dani Vidal, l'extècnic grana, que va subratllar que «Gràcies capi, exemple dins i fora del camp en els bons moments i sobretot en els moments dolents. Dignificant la professió en tot moment».

Els seus companys a la plantilla també van dir la seva. Víctor Narro, Jaume Jardí, Pablo Fernández, Marc Fernández, Pol Domingo i David Concha, entre d'altres, van mostrar la seva estima pel capità. I també d'excompanys, com Alan Godoy, Dani Romera, Alexandru Tirlea i Marc Trilles.

Passar el testimoni

Amb tot, les més especials van ser les d'Óscar Sanz i Marc Montalvo. Tots dos van donar les gràcies al cambrilenc pels seus consells, però l'especial arriba quan el propi Joan Oriol va destacar a Óscar Sanz que: «Vull veure't amb el braçalet de capità amb orgull» i a Marc Montalvo: «Et vull veure liderant el Nàstic amb Óscar sent tu també un dels capitans. Sou l'ànima del club».