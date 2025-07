L’extrem dret Pau Martínez, quart fitxatge del Nàstic

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’extrem dret Pau Martínez és el quart fitxatge del Nàstic de Tarragona per a la pròxima temporada. L’atacant gironí vestirà la samarreta grana fins el 30 de juny de 2027. Pau arriba a Tarragona després de finalitzar la seva vinculació amb l’Unionistas de Salamanca CF, equip amb el qual ha disputat 36 partits oficials aquesta temporada en Primera Federació, ha anotat 4 gols i ha repartit 8 assistències.

El nou jugador grana va debutar oficialment amb el RCD Espanyol B i va adquirir experiència al planter del CA Osasuna, arribant a entrar en dinàmica del primer equip. A més, també ha defensat els colors del FC Andorra i del San Fernando CD.

Pau Martínez aportarà talent ofensiu, destacant per la seva creativitat a l’hora de generar perill als metres finals, la seva intensitat, una gran capacitat de definició, així com un bon colpejament de pilota. El gironí s’incorporarà a la dinàmica del primer equip tan aviat com comenci la pretemporada, per posar-se a les ordres de l’equip dirigit per Luis César.