El Nàstic reforça la defensa amb la incorporació de César Morgado

El Nàstic ha fet oficial aquest divendres la incorporació de César Morgado a la plantilla grana. Després d’una temporada en què la defensa ha estat un dels punts febles de l’equip, la nova direcció esportiva sembla haver fixat aquesta parcel·la com una de les prioritats a reforçar. En aquest sentit, el club ja ha tancat la incorporació de tres futbolistes de perfil defensiu: el central David Alba va ser el primer fitxatge, el pivot (que també pot actuar com a central) Mangel Prendes el segon, i ara arriba un jugador de pes i jerarquia a la categoria com César Morgado.

Morgado ha signat un contracte per una temporada, amb opció a una segona, i arriba procedent de l’Andorra, on ha aconseguit l’ascens a la Segona Divisió amb l’equip del Principat. El jugador arriba lliue després de finalitzar la seva vinculació amb el nou equip de Segona Divisió.

El central barceloní ha desenvolupat tota la seva carrera al tercer esglaó del futbol espanyol —entre la Primera RFEF i l’antiga Segona B— defensant escuts de clubs destacats com el Lugo, el Badajoz, el Sabadell o la Cultural Leonesa.

En el comunicat oficial, el Nàstic ha volgut remarcar el lideratge de Morgado a la rereguarda, la seva contundència en el joc aeri i en les disputes, així com la seva bona sortida de pilota amb la cama esquerra.