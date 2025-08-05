Societat
La ruta de senderisme que creua Tarragona i competeix amb el Camí de Santiago
Un dels trams més impressionants d’aquesta ruta, la més llarga d’Espanya, es troba a Tarragona
La GR-99, coneguda com el Camí Natural de l’Ebre, és una ruta de 1.280 quilòmetres que travessa Espanya de nord a sud, des de Fontibre a Cantàbria fins Deltebre (Tarragona), i es presenta com una alternativa de pes al Camí de Santiago.
Aquesta ruta, la més llarga d’Espanya, recorre un total de nou províncies i comparteix trams amb l’antic ramal del Camí de Santiago que connectava el Mediterrani amb el Camí Francès, oferint una experiència única que rivalitza amb la tradició compostel·lana, tant per la seva extensió com per la seva riquesa històrica i cultural.
Encara que la GR-99 recorre un total de nou províncies, -Cantàbria, Palència, Burgos, Àlaba, La Rioja, Navarra, Saragossa, Lleida i Tarragona-, un dels seus trams més impressionants es troba a Tarragona, on el riu Ebre travessa el seu tram final entre muntanyes, apropant-se al mar.
Aquest recorregut ofereix vistes espectaculars i passa per localitats històriques com Miravet i Tortosa, que enriqueixen l’experiència amb el seu patrimoni i encant. Al final d’aquest trajecte, els viatgers tenen l’oportunitat de finalitzar la ruta a la platja, gaudint del paisatge únic de la desembocadura de l’Ebre, una zona plena de canals, maresmes i vida natural que converteixen el final del viatge en una autèntica recompensa.
Un projecte conjunt entre comunitats autònomes
La GR-99 no només és un recorregut de gran longitud, sinó que també és fruit de la col·laboració entre diferents administracions i comunitats autònomes, que van treballar junts per unir diferents camins tradicionals al llarg del riu Ebre, creant així una ruta de gran recorregut que inclou la història i geografia de la vall de l’Ebre.
En el seu camí, la ruta comparteix trams amb l’antic ramal del Camí de Santiago que connectava el Mediterrani amb el Camí Francès, fet que la converteix en una alternativa interessant per a aquells que busquen una experiència similar a la de la famosa peregrinació, però amb un sabor més íntim i lligat a la naturalesa.
Tres trams naturals i 42 etapes
El recorregut es divideix en tres trams naturals: l’Alt Ebre, la Depressió de l'Ebre i el Baix Ebre, el que ofereix una gran varietat de paisatges i terrenys. Encara que la majoria dels viatgers prefereixen fer la ruta a peu, molts opten també per realitzar-la amb bicicleta.
Depenent del ritme i l’elecció de les etapes, un pelegrí podria trigar entre 40 i 50 dies a recórrer la totalitat de la ruta. Les etapes varien entre els 20 i els 30 quilòmetres, per això, aquells que desitgin disposar de més temps per descansar i gaudir dels pobles i paisatges podran allargar el viatge segons les seves preferències.
Preparació per al repte
Recórrer la GR-99 no és un desafiament fàcil. La ruta exigeix una planificació detallada, especialment quant a allotjaments i equip necessari. Els viatgers han d’estar preparats per enfrontar-se a diverses condicions climàtiques al llarg de les diferents etapes.
A més, és essencial comptar amb GPS, calçat adequat i roba de senderisme per garantir una experiència segura i còmoda. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ofereix tota la informació necessària a la seva pàgina web, on es poden consultar mapes detallats i consells pràctics per als aventurers que desitgin emprendre aquesta ruta.