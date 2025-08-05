Societat
El poble de Tarragona on pots llançar-te per un tobogan gegant de 700 metres
L’atracció permet llançar-se per una muntanya i la velocitat es controla mitjançant una palanca
Calafell, un municipi costaner del Baix Penedès, amaga una de les atraccions més sorprenents de Tarragona: el Calafell Slide. Es tracta d’un tobogan gegant d’acer inoxidable de 700 metres de recorregut, instal·lat en plena muntanya, que permet descendir en trineu a tota velocitat mentre es gaudeix de vistes espectaculars.
L’atracció, inaugurada l'any 1989, permet als visitants llançar-se pel pendent controlant la seva velocitat mitjançant una palanca. Està dissenyada per ser segura i accessible a partir dels 3 anys (acompanyats) i permet que els majors de 8 anys gaudeixin del recorregut en solitari.
A més del tobogan, el recinte compta amb una terrassa panoràmica des de la qual es poden contemplar les vistes de la costa mentre es gaudeix de tapes, begudes i gelats.
Un dels punts forts de Calafell Slide és el seu preu accessible. El bitllet senzill costa 3 euros, però també hi ha bons de diverses baixades (com 6 per 15 € o 18 per 36€), fet que el converteix en una opció econòmica per passar un dia de diversió.
El tobogan va ser construït per la firma alemanya Wiegand i compta amb la certificació TÜV Thüringen, fet que garanteix la seguretat de les seves instal·lacions. El seu creador, el suís Hans Zimmermann, va apostar des de l’inici per una atracció segura, ecològica i perfectament integrada al paisatge natural.
A menys de mitja hora de Tarragona, aquest poble de la Costa Daurada ofereix una alternativa perfecta per a aquells que busquen un pla diferent amb nens, amics o parella. Un lloc que demostra que la diversió de vegades es troba més a prop del que sembla.