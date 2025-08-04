Gastronomia
El poble de Tarragona que s’ha fet famós per les seves orelletes i bunyols de vent
Aquest municipi s’ha convertit en un lloc de referència per als amants dels dolços artesans
A Ulldemolins, un municipi de menys de 500 habitants, es troba un autèntic tresor de la rebosteria local, la Pastisseria Pepi. Aquest establiment, situat al carrer Major, número 3, s’ha convertit en el lloc de referència per als amants dels dolços artesans.
L’estrella de la pastisseria són, sens dubte, els bunyols de vent, una delícia que, habitualment es prepara amb farina de blat, llard i ous, fregida en oli calent fins que s’infla i adquireix una textura lleugera i airejada, encara que poden omplir-se amb cremes o xocolata.
Molts dels clients de la Pastisseria Pepi opten per gaudir dels bunyols de vent especialment durant els caps de setmana i triomfen els que són servits amb nata. A més, els bunyols es conserven tan bé que mantenen el seu sabor durant diversos dies.
Un altre dels dolços imprescindibles en aquest establiment són les orelletes, un dolç tradicional que té el seu origen a Espanya i és especialment popular durant la Setmana Santa i el Nadal. Encara que els ingredients varien segons la regió, a Pastisseria Pepi les orelletes es preparen amb una massa a base de farina, fregida en oli i empolvorada amb sucre, oferint un sabor únic i casolà.
Els productes que es venen a la pastisseria estan elaborats de manera artesanal, fet que garanteix una frescor i un sabor inigualables. I, per si fos poc, l’establiment ofereix una excel·lent selecció de cafès, amb opcions com la llet de civada, pensades per adaptar-se als gustos de tots els clients
Una pastisseria situada a Ulldemolins
Ulldemolins és un municipi situat al nord de la comarca del Priorat, en un bonic congost de la vall del riu Montsant. Aquest pintoresc poble és conegut pels seus impressionants paisatges naturals i el seu ric patrimoni històric.
Un dels seus edificis més emblemàtics és l’església de Sant Jaume, construïda al segle XVI i considerada una de les millors obres arquitectòniques renaixentistes de Catalunya. El seu campanar de cinc nivells i la seva planta combinada quadrada, octogonal i circular són característiques úniques que la fan especial.
Un altre punt destacat és el Santuari de la Mare de Déu de Loreto, un temple del segle XVII ubicat dalt del municipi, des d’on es gaudeix d’una panoràmica espectacular. A més, el seu interior acull pintures d’estil bizantí que afegeixen valor històric a aquest lloc religiós.
Ulldemolins també conserva vestigis del seu passat medieval, com el Portal de Roser, un dels antics accessos a la localitat, que és un dels pocs que s’ha mantingut intacte. El poble es troba envoltat de naturalesa, amb la famosa Serra del Montsant al seu voltant, que allotja diverses ermites construïdes entre els segles XII i XVI.
Les ermites de Sant Bartomeu, Sant Antoni i Santa Magdalena són algunes de les més destacades, i aquesta última és coneguda com la «catedral del Montsant». A més, la zona disposa d'un refugi, una àrea d’acampada, un bar i zones de pícnic, i és el punt de partida de rutes que condueixen a llocs espectaculars com el Toll de l’Ou, el Congost de Fraguerau o les Cadolles Fondes.
Ulldemolins és, sense cap dubte, un destí que combina tradició, naturalesa i gastronomia, i on els dolços de Pastisseria Pepi són una excel·lent manera de descobrir el sabor d’aquest encantador poble.