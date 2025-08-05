Societat
El municipi de Tarragona elegit entre els deu millors d’Espanya per viure
El llistat té en compte aspectes com la sanitat, el transport públic, la contaminació o el comerç local
Reus, la capital del Baix Camp, ha estat reconeguda com una de les deu ciutats amb millor qualitat de vida a Espanya, segons un rànquing elaborat pel portal especialitzat España Fascinante. Aquesta classificació, seguida per milers d’usuaris a les xarxes socials, destaca Reus en la desena posició gràcies al seu equilibri entre dinamisme urbà, tradició modernista i entorn natural privilegiat dins de la Costa Daurada.
El llistat elaborat per España Fascinante té en compte aspectes clau com l’accés a zones verdes, la sanitat, el transport públic, la contaminació ambiental, la vida cultural i el comerç local. En el cas de Reus, el portal subratlla el seu esperit actiu i la seva forta vocació comercial, així com el seu entorn envoltat de naturalesa, el que la converteix en una ciutat molt atractiva tant per a residents com per a visitants.
Reus és també l’única ciutat catalana que ha aconseguit entrar en aquest 'top 10', superant a altres localitats populars com Barcelona, Girona o Lleida. El seu patrimoni modernista, llegat d’arquitectes com Domènech i Montaner, i la seva vinculació amb Antoni Gaudí, s’han consolidat com a elements que aporten qualitat de vida, identitat cultural i valor turístic al municipi.
A les primeres posicions del rànquing es troben ciutats del nord d’Espanya com Pontevedra, Pamplona i Vitòria, valorades pel seu urbanisme sostenible i la presència de naturalesa integrada a l’espai urbà. També figuren ciutats com Valladolid i Jerez de la Frontera, que han estat reconegudes pel seu dinamisme comercial i riquesa patrimonial.
El 'top 3' el completen Avilès, a Astúries, per la seva aposta cultural i urbana; Arrecife, a les Canàries, per la seva tranquil·litat i excel·lent connexió amb l’entorn insular; i Vigo, a Galícia, per la seva qualitat de vida accessible i el seu teixit econòmic en expansió. A dalt de tot de la llista se situa Granada, ciutat que ha sabut conjugar història, gastronomia i naturalesa en un entorn únic, encapçalat per l’Alhambra i Sierra Nevada.
Malgrat que altres ciutats catalanes no han estat incloses al rànquing, la presència de Reus reforça el posicionament de Tarragona com una província que ofereix molt més que platges i turisme estacional. La qualitat de vida a Reus —basada en un entorn tranquil, ben connectat i amb una rica vida cultural— la converteix en un model a seguir dins del panorama urbà català i espanyol.