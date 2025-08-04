Economia
El poble de Tarragona més barat per a jubilar-se: pisos assequibles i qualitat de vida
Aquest municipi ofereix habitatges accessibles, un entorn envoltat de naturalesa i tots els serveis bàsics a mà
Ulldecona s’ha consolidat com el poble més assequible de Tarragona per a aquells que busquen jubilar-se sense renunciar a qualitat de vida. Amb un preu mitjà de 447 euros per metre quadrat, segons l’últim informe del portal Idealista, aquesta localitat tarragonina ofereix una combinació perfecta de tranquil·litat, entorn natural i connexió amb grans nuclis urbans com Tarragona o Barcelona.
Fa dècades que Espanya és una dels destins preferits per jubilats de tot Europa, i en els darrers anys molts d’ells han optat per assentar-se en pobles petits, lluny del ritme frenètic de les grans ciutats. La qualitat del sistema sanitari, el clima mediterrani i un cost de vida assumible han fet de Catalunya un dels llocs més demandats per a gaudir d’aquesta etapa vital.
Ulldecona, amb una mica més de 6.500 habitants, ofereix aquest equilibri tan buscat: habitatges accessibles, un entorn plàcid envoltat de naturalesa i tots els serveis bàsics a mà. La seva ubicació estratègica també permet gaudir d’escapades a la costa, a la muntanya o a centres urbans més grans sense necessitat de llargs desplaçaments.
Davant els preus prohibitius de ciutats com Barcelona —on el metre quadrat supera ja els 4.900 euros—, municipis com Ulldecona representen una alternativa realista per a aquells que busquen establir-se amb comoditat i sense aclaparaments econòmics després de la jubilació. De fet, el preu de l’habitatge al poble ha baixat un 17,2% en el darrer any, fet que el converteix en una oportunitat encara més atractiva.
La tendència no és exclusiva d’Ulldecona. Altres localitats tarragonines com La Sénia (523 €/m²), Santa Bàrbara (660 €/m²) o Móra d’Ebre (685 €/m²) també presenten preus per sota dels 700 euros el metre quadrat. Totes elles destaquen pel seu entorn tranquil, bona connexió per carretera i serveis suficients per a una vida còmoda.
Amb aquestes dades, no sorprèn que cada vegada més persones —tant nacionals com estrangeres— estiguin mirant cap a l’interior de Tarragona per gaudir d’una jubilació més econòmica però igualment gratificant. I entre totes les opcions disponibles, el municipi d’Ulldecona ha estat seleccionat com un dels millors llocs per a una jubilació assequible i tranquil·la a Catalunya.