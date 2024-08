Absolt el regidor de Junts per Tortosa d'haver comès una agressió durant la festa del Renaixement

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d'instrucció 4 de Tortosa ha absolt el regidor de Junts per Tortosa, Domingo Tomàs, d'haver comès una agressió a un dels membres d'un grup de teatre que havien d'actuar al final de la festa del Renaixement, el passat 22 de juliol.

A partir del judici ràpid celebrat el 31 de juliol, la magistrada afirma que «no queda acreditat» que es produïssin els fets. La sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, es pot recórrer en un termini de cinc dies. En un comunicat, Junts per Tortosa ha afirmat que la denúncia tenia «intencionalitat política» ja que han assegurat que la va interposar «un militant històric del PSC».

En el text la jutgessa apunta que hi ha «dues versions contradictòries». D'una banda, la del denunciant, que va declarar que mentre avançava entre la gent va arribar a l'esquena de Tomàs, «li va demanar pas i aquest, que seguia d'esquenes, va propinar una empenta que va ocasionar el seu desplaçament cap enrere».

Una empenta que segons el denunciant va ser intencionada, si bé no va arribar a caure. Per la seva banda, l'acusat va afirmar que no va veure l'altre home, que va notar una empenta endavant fruit del batibull que hi havia a la plaça i que per això va empènyer cap enrere. Els testimonis que van aportar les parts tampoc han permès la jutgessa treure conclusions clares.

Amb tot, la magistrada afirma que a partir de la visualització de vídeos s'observa com el denunciant va esquivar «deliberadament forats lliures pels quals podria haver accedit a la plaça» i que es va col·locar just darrere Tomàs i que, «uns instants després, sense girar-se, es tira enrere». «En conclusió, no s'aprecia intencionalitat en l'acció del denunciat», apunta la sentència, que afegeix que «els fets denunciats no tenen prou entitat per integrar l'il·lícit penal, per més que poguessin ser reprovables socialment».

Resposta de Junts

Des del partit de Domingo Tomàs han emès un comunicat valorant la sentència, en el qual han exposat que «la denúncia tenia una intencionalitat clarament política» ja que la va interposar un «militant socialista», Lisardo García, per la qual cosa han qualificat de «molt greu» l'intent de «judicialitzar la política municipal».

«Em sap greu com s'han produït els fets, i em sap més greu que una persona que conec del barri de tota la vida hagi intentat utilitzar, i s'hagi deixat utilitzar, amb finalitats polítiques molt poc dignes i reprovables. Estic content com és obvi pel resultat de la sentència, malgrat estic trist i decebut pel comportament d'algunes persones», ha manifestat Tomàs mitjançant el comunicat.

