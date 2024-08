Retiren desenes de cadires i para-sols que 'reservaven' espai a la platja de la Pineda de Vila-seca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Brigada Municipal de Vila-seca, juntament amb la Policia Local, ha confiscat desenes d'elements –entre cadires de platja i para-sols– que s'havien col·locat, aquest dimarts al matí, a primera línia de platja per reservar l'espai, una pràctica incívica i cada vegada més habitual que s'ha estès al llarg de les platges de la Costa Daurada.

No és la primera vegada que l'Ajuntament de Vila-seca pren un paper actiu per evitar que els banyistes deixin elements de platja a primera hora del matí i marxin per després tornar i gaudir de la parcel·la reservada davant del mar. De fet, aquesta campanya per evitar-ho ja s'ha posat en marxa en els darrers dos estius.

«Amb l'objectiu de posar ordre en l'ús inadequat de l'espai de la platja, s'ha portat a terme una intervenció puntual per a retirar el material de platja que es trobava sense usuaris. La finalitat és restablir les normes de la bona convivència i civisme durant tot l'estiu», ha assegurat a través de les seves xarxes socials l'alcalde del municipi, Pere Segura.

