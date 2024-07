L'Ajuntament acusa Junts «d'instrumentalitzar» els Abanderats i «rebentar» el final del Renaixement

L'Algaravia de la Festa que havia de tancar la 27a edició del Renaixement de Tortosa, aquest diumenge, passada la mitjanit, va acabar amb crits i xiulets del públic i l'empipament de les entitats culturals que havien d'actuar a la plaça de l'Absis.

Segons l'alcalde Jordi Jordan, el conflicte va esclatar quan els Abanderats van allargar en excés el «temps acordat» de la primera actuació. El govern municipal ha acusat el grup de Junts per Tortosa de «polititzar i instrumentalitzar» aquesta entitat de cultura popular «per rebentar» la Festa i «dividir a la ciutadania».

Des dels Abanderats defensen que van reivindicar fer la darrera actuació del Renaixement perquè sempre han tingut aquest paper i és una actuació molt esperada pel públic.

L'Ajuntament de Tortosa ha reprovat «els fets lamentables» i «la imatge vergonyosa» que s'ha produït amb el final de la 27a Festa del Renaixement. L'alcalde Jordi Jordan ha assegurat que el consistori «va atendre la petició de diverses entitats» perquè passada la mitjanit, i un cop fet l'acte de cloenda de la Festa del Renaixement, amb el simbòlic tancament de portes, es continués amb l'Algaravia de la Festa a la plaça de l'Absis.

El consistori va fer un anunci d'aquest acte fora del programa on es podria veure les últimes actuacions breus diversos grups de cultura popular i recreació. Segons ha detallat el batlle, els organitzadors i les entitats van acordar l'ordre i els temps d'actuació. En concret, els Abanderats de Tortosa actuaven primers i durant 15 minuts, seguidament tenien 6 minuts el Ball dels cavallets al so dels Gaiters de l'Aguilot, Va de Vent, l'Ordre de l'Atxa, o els Joglars d'Ebre i havien de tancar l'Algaravia els Abanderats de San Sepolcro amb 15 minuts d'actuació i el Camí a la Cort amb 6 minuts finals.

La versió dels Abanderats és que aquesta Algaravia final sempre anava a càrrec seu, però enguany no es va incloure en el programa oficial. El president de l'entitat, Xavi Falcó, assegura que van comunicar a l'Ajuntament de Tortosa la seva intenció de fer l'actuació de cloenda a l'Absis, com ha sigut habitual els últims anys, i que com no estava indicada al programa, van fer-ne difusió a través de les seves xarxes socials amb un vídeo que «es va viralitzar».

Empipaments i escridassades

Segons el grup d'Abanderats, la limitació dels 15 minuts de la seva actuació se'ls va comunicar just abans de començar. No la van complir i quan ja s'havia allargat uns 40 minuts, es van produir les queixes de l'organització i alguns dels grups que esperaven per actuar, que van irrompre a la plaça. En aquest moment es van produir crits i xiulets del públic.

Jordan ha criticat que es desatengués la demanda a l'organització de donar pas a les altres actuacions, «com s'havia acordat», i ha explicat que es va proposar als Abanderats reprendre la seva al final. L'alcalde de Tortosa ha lamentat la «imatge vergonyosa» que s'ha generat amb les escridassades i els grups marxant «indignats» sense actuar.

Politització de Junts

L'equip de govern assenyala com a responsables «d'aquests fets lamentables» al grup municipal de Junts per Tortosa i els acusa de «voler rebentar aquest acte final després de l'èxit de la 27a edició del Renaixement». «Lamentem que per part d'aquest grup polític s'hagi intentat polititzar i instrumentalitzar una de les entitats de cultura popular del nostre municipi per a dividir a la ciutadania i per a erosionar el govern de la ciutat», ha dit l'alcalde.

Jordan també ha afegit que «estan perplexos pel paper» del regidor Domingo Tomàs, exdirector i exregidor responsable de la Festa del Renaixement, «per fer pràcticament un míting» durant els fets. L'alcalde ha lamentat que «el boicot» de Junts per Tortosa s'hagi anat repetint en tots els esdeveniments festius de l'últim any, «com les Festes de la Cinta, les festes dels pobles, la Cavalcada de Reis, o ara amb el Renaixement».

El president del grup d'Abanderats ha negat que l'entitat estigui polititzada. «La intenció era defensar els meus i donar la cara i no hi ha cap intenció de polititzar els actes reivindicatius de cultura. No soc de cap partit, però les interpretacions són molt àmplies i és molt fàcil mirar-ho des del filtre de la política», ha lamentat.

Mirada endavant

L'Ajuntament de Tortosa ha reiterat «el seu suport a totes les entitats, companyies i grups que fan possible la festa del Renaixement». «Quan diem totes, volem dir totes», ha subratllat l'alcalde. Jordan ha reivindicat que «la festa es fa gran quan tothom hi participa i quan tothom hi té cabuda».

«Reiterar que des de l'Ajuntament treballem ja per a l'edició del 2025, que ha de ser la Festa del Renaixement de tothom, no només d'uns pocs que sembla que els importa poc fer mal a la imatge de Tortosa i de la Festa per motius polítics o personals», ha defensat l'alcalde. «Continuarem treballant a partir d'avui per evitar que es tornin a repetir fets com els d'ahir», ha afegit.

Junts critica la confrontació

Des del grup de Junts per Tortosa han acusat al govern municipal de ser qui «polititza» els Abanderats quan «s'elimina» l'acte final del grup del programa oficial del Renaixement, «sense motiu ni justificació, o quan es fa servir la polèmica generada en les actuacions finals per atacar el principal grup de l'oposició».

Junts reclama al consistori que «fomenti la bona relació entre les entitats» que participen en la Festa del Renaixement, en lloc de «confrontar-les». «Cal respectar el que cada associació i entitat de la ciutat decideixi, perquè les entitats de la ciutat són lliures d'expressar-se com creguin convenient», reivindiquen des de Junts en un comunicat.

