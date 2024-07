Denuncien un regidor de Tortosa per una presumpta agressió durant el polèmic final del Renaixement

El component d'un dels grups que havia d'actuar a l'Algaravia del final de festa del Renaixement ha denunciat al regidor de l'Ajuntament de Tortosa i membre dels Abanderats, Domingo Tomàs, per una presumpta agressió. Com han confirmat els Mossos d'Esquadra, la denúncia es va presentar aquest dilluns.

Segons relata la víctima, quan els grups que esperaven per actuar van decidir interrompre l'actuació dels Abanderats, perquè s'estava allargant més de l'acordat, es van produir picabaralles i estrebades i Tomàs hauria empentat per l'esquena al denunciant. La víctima de 75 anys no va caure a terra perquè el van sostenir altres persones. Quatre dels grups afectats han emès un comunicat on lamenten els insults i l'agressió física denunciada.

Les entitats El Ball de cavallets al so dels Gaiters de l'Aguilot (Associació Cultural 4+1), Va de Vent, L'Orde de l'Atxa (Grup Teatral Pastisset), i Camí a la Cort (Tuna Folk i A Mig Camí) han emès un comunicat per rebutjar la situació viscuda en l'acte final del Renaixament, la mitjanit de diumenge, a l'Algaravia de la Festa.

Els quatre grups expressen el seu «malestar i disgust» pel «comportament, el menyspreu» i «la situació d'abús» que van mostrar vers la resta d'entitats el grup d'Abanderats de la Colla Jove de Tortosa. Els Abanderats van allargar la seva actuació més de 40 minuts - en tenien 15 - mentre feien esperar la resta d'agrupacions. «Van monopolitzar un espectacle que havia de donar cabuda als diferents grups que vam manifestar el desig de participar-hi», recorden.

En l'escrit també es denuncia que membres i seguidors dels Abanderats els van «xiular, insultar, barrar el pas per impedir que accedissin a la plaça» i, fins i tot, es va «arribar a l'agressió física», que ha denunciat un dels membres de les agrupacions culturals afectades i que ha aportat imatges gravades dels fets com a prova. També assenyalen que entre el públic «hi havia servidores i servidors públics intimidant i encoratjant la mala praxi» dels Abanderats.

Del discurs que va fer el regidor Domingo Tomàs arran de la picabaralla, les quatre entitats rebutgen el reconeixement que l'edil va demanar per a la resta de grups de l'Algaravia perquè no es consideren participants «innecessaris, com tampoc ho són les seves actuacions». En el comunicat requereixen que «les persones que van donar la cara» pels Abanderats durant els fets a l'Absis, els demanin disculpes públicament «pel menyspreu amb què es va tractar» als integrants dels grups i a la seva «feina i esforç».

