Meteorologia
El temporal arriba a les Terres de l'Ebre amb pedregades i inundacions
Les comarques més afectades són el Baix Ebre i el Montsià, on algunes localitats ja acumulen gairebé 100 mm de pluja
La borrasca exGabrielle ja ha arribat amb força a les Terres de l'Ebre. Les tempestes afecten, sobretot, les comarques del Baix Ebre i el Montsià, on aquesta tarda el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent, alertant de possibles episodis de calamarsa, ratxes de vent i esclafits, tornados o mànegues.
A més, el Meteocat també ha alertat de possibles inundacions en aquestes dues comarques, i Protecció Civil ha activat el pla Inuncat, demanant prudència.
També ho ha fet el Servei Català de Trànsit, ja que les precipitacions dificulten la circulació aquesta tarda, causant aturades de vehicles a l'AP-7 i l'N-340.
Un dels municipis més afectats és Amposta, on ja s'han acumulat 67 mm, Les fortes pluges han causat que el barranc de Favaret baixi amb força per aquesta localitat, on encara continua plovent. També s'han viscut episodis de pedra o calamarsa.
A Freginals l'acumulació ja és de 96 mm, i també ha viscut episodis de pedregada, dificultant la circulació a la zona, amb vehicles aturats a l'autopista AP-7 en els dos sentits de la marxa.
En algunes localitats les precipitacions estan provocant inundacions a la via pública, com és el cas de la Sénia, al Montsià. Als Ports també s'acumula força aigua, superant els 50 mm.
El temporal ha arribat també a la Comunitat Valenciana, on moltes localitats es troben també sota alerta vermella per pluges torrencials. De fet, molts centres educatius situats en zones inundables han suspès les classes de demà.