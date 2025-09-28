Meteorologia
Les restes de l'huracà Gabrielle arriben a Tarragona: Meteocat i Aemet activen l'alerta vermella
Les comarques ebrenques seran les més afectades, especialment el Baix Ebre i el Montsià
El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el perill per intensitat de pluja a molt alt (nivell 5 de 6) a les comarques del Baix Ebre i el Montsià entre les 18 hores i la mitjanit.
Activada l'alerta per pluges intenses i inundacions a Tarragona aquest diumenge i dilluns
Marta Omella
L’avís del Meteocat està vigent diumenge i dilluns, amb diferents intensitats en funció del territori. Es poden registrar 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l’extrem oest de Catalunya i l’Ebre, amb especial atenció a les dues comarques situades a l’extrem sud.
En paral·lel, també hi ha un avís per acumulació de pluja i Protecció Civil va activar ahir l'alerta del pla Inuncat. Es poden recollir 200 litres en 24 hores, entre les 14 hores de diumenge i les 14 hores del dilluns.
En aquest cas, el perill màxim se situa en 4 de 6 i està marcat al Baix Ebre, el Montsià i, amb menys intensitat, a la Terra Alta. Per aquest motiu, els Bombers de la Generalitat han activat un reforç de personal a diferents parcs de les Terres de l'Ebre davant una possible situació de simultaneïtat de serveis.
Els xàfecs poden aniran acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra petita. També hi ha un avís taronja de l’Agència Estatal de Meteorologia, que avisa que a partir de les 15 hores es poden acumular entre 40 i 80 litres al litoral i prelitoral de la demarcació de Tarragona i a Lleida.
També ha emès un avís vermell a partir de les 20 hores per acumulació de pluja al litoral i prelitoral de Tarragona. Es poden recollir 180 litres en tres o quatre hores.