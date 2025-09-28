Meteorologia
València suspèn classes a les zones afectades per la DANA després d’activar l'avís vermell per pluja
Segons l’Aemet, a la província de Castelló es poden acumular fins 180 litres per metre quadrat en tres o quatre hores
L’Ajuntament de València ha suspès les classes en els centres educatius ubicats a les zones inundables de la ciutat i a les pedanies afectades per la DANA del passat 29 d’octubre a causa de l’alerta taronja activada per Emergències de la Generalitat Valenciana per demà dilluns per previsió de fortes pluges.
El consistori també ha pres la determinació de tancar aquest dilluns parcs, jardins i cementiris, i suspèn l’activitat esportiva a l’aire lliure, mentre que recomana a la resta de centres educatius de la ciutat que traslladin les activitats previstes a l’aire lliure a espais en interior.
Avís vermell per pluges
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha elevat a vermell l’avís per a aquest diumenge al litoral nord de Castelló i per a dilluns al litoral de la província de València per precipitacions que poden acumular 180 litres per metre quadrat en tres o quatre hores a la zona castellonenca i en dotze hores en la de València.
En el cas de la província de Castelló, l’avís s’ha establert des de les 20:00 hores d’aquest diumenge i fins les 8 de demà dilluns i la previsió d’Aemet és de possibles precipitacions acumulades de 80 l/m2 en una hora i 180 l/m2 en dotze hores, encara que indica que aquesta quantitat d’aigua es podria recollir fins i tot en només 3 o 4 hores.
Dilluns seguirà actiu l’avís vermell al litoral nord de Castelló i també s’establirà aquest avís al litoral nord i sud de la província de València, per acumulats de 60 l/m2 en una hora i acumulats d’en dotze hores de 180 l/m2.
Aquest diumenge és actiu el nivell taronja per pluges i tempestes a l’interior de València i el nivell groc per pluges i tempestes a l’interior de la província de Castelló.
També dilluns serà actiu el nivell taronja per pluges a l’interior i litoral sud de Castelló, interior de València i interior i litoral nord d’Alacant, i el nivell groc al litoral sud d’Alacant.
Crida a la precaució i a informar-se
La secretària autonòmica d’Emergències i Interior, Irene Rodríguez, ha fet aquest diumenge una crida perquè totes les administracions prenguin les mesures preventives necessàries amb temps i que la població estigui informada davant de l’episodi de «pluges importants» que comença avui en la Comunitat Valenciana.
Segons ha recordat, la Generalitat ja va emetre ahir un avís especial, va activar el pla especial davant inundacions i va avisar tots els municipis i organismes de Seguretat i Emergències, i ha reclamat la màxima col·laboració i difusió de tota la informació per part de tots.
«Per a aquest episodi de pluges, és molt important recordar mantenir-se informat per les fonts oficials tant de les previsions com de l’evolució de l’episodi, i prendre les mesures preventives i d’autoprotecció que siguin necessàries», ha insistit.
Igualment, ha apuntat que el telèfon d’emergències 112 és al que cal recórrer davant de qualsevol situació d’emergència que pugui produir-se.