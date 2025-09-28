Mobilitat
Les fortes pluges provoquen aturades de vehicles a l'AP-7 i l'N-340 a l'Ebre
El Servei Català de Trànsit demana aquest diumenge molta «prudència» als conductors
Les fortes pluges que cauen aquesta tarda al delta de l'Ebre i el proper Parc Natural dels Ports (Baix Ebre/Montsià), on s'acumulen 53,1 litres per metre quadrat, estan dificultant la circulació a la zona, amb vehicles aturats a l'autopista AP-7 en els dos sentits de la marxa a Freginals, i moltes dificultats a la N-340 al seu pas per Amposta (Montsià).
El Servei Català de Trànsit (SCT) demana aquest diumenge molta «prudència» als conductors després que s'hagi llançat un avís vermell per a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, i taronges per a les limítrofes, per pluges de més de 40 litres per metre quadrat en trenta minuts i acumulació de més de 200.
Trànsit ha informat, a més, que hi ha cinc quilòmetres de retenció a la C-16, entre Guardiola de Berguedà i la Nou de Berguedà (Berguedà), en sentit sud.
L'evolució de la borrasca extratropical en què s'ha convertit l'exhuracà Gabrielle ha portat el servei Meteocat a llançar aquesta tarda un avís de temps violent al Montsià i el Baix Ebre, amb pedra, ratxes fortes de vent, i esclafits, una situació que es pot mantenir durant la nit.
Aquest escenari ha portat a Protecció Civil a demanar als ciutadans de nou «prudència», que evitin desplaçaments i no s'acostin a zones inundables i lleres de rius i rieres.
Per la seva banda, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), així com Agents Rurals, intensifiquen la vigilància davant la possibilitat de crescudes sobtades en torrents i barrancs a la conca de l'Ebre, segons Protecció Civil de Catalunya.
Renfe, en coordinació amb Adif, ha activat els gabinets de crisi a Catalunya i Comunitat Valenciana davant la possibilitat que la circulació ferroviària pugui veure's afectada en les pròximes hores com a conseqüència de les intenses pluges.