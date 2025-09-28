Diari Més

El Meteocat alerta de calamarsa, ratxes de vent i possibles tornados al Baix Ebre i el Montsià

L'avís per temps violent es manté fins a les 18.44 hores amb un grau de perill màxim 

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent a les comarques del Baix Ebre i el Montsià per a les dues properes hores. En concret, l’avís és entre les 16.44 i les 18.44 hores. 

Hi ha possibilitat de calamarsa amb pedra d’un diàmetre superior als dos centímetres, ratxes de vent de més de 25 metres per segon, esclafits, tornados o mànegues. 

El grau de perill és màxim, de sis sobre sis. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils d’aquestes dues comarques i de la Terra Alta advertint també de pluges torrencials a partir de les 20 hores i durant la nit.

A diverses localitats de les Terres de l'Ebre ja s'han viscut episodis de calamarsa, com és el cas d'Amposta, o Freginals (Montsià), un municipi que ja acumula més de 90 mm d'aigua. A més, als Ports ja s'acumulen prop de 70 mm, mentre que a Amposta en són 52 mm. 

