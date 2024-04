Els regants de Riudecanyes demanen l’estació regeneradora d’aigua per la via d’emergència

La Comunitat de Regants de Riudecanyes assegura que el projecte de l’estació regeneradora d’aigua a la depuradora de Reus i la bassa d’emmagatzematge d’aigua es podrien tramitar per la via d’emergència. Així ho asseguren fonts de la comunitat i expliquen que, recentment, van demanar un informe jurídic que ho avala: «La comissió del seguiment de les obres va considerar que era necessari conèixer si es podien portar a terme aquestes obres per la via d’emergència. És un informe que senzillament respon ‘sí o no’», expliquen des de la comunitat.

La resolució de l’informe, elaborat per ‘Entrena & Santín Abogados’, assegura finalment que les obres es podrien portar a terme per la via d’emergència. Aquest ho justifica gràcies a la Llei 9/2023, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any passat, centrada en les mesures extraordinàries per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.

En l’article 1 de la citada llei, el text descriu que l’objectiu de la llei és: «aprofitar els recursos hídrics de tot el territori català i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l’aigua, en especial, l’abastament domiciliari d’aigua apta per al consum humà, i, de l’altra, planificar les inversions urgents i habilitar-ne l’execució pel tràmit d’emergència».

Aleshores, segons el raonament dels experts, afirmen que «cal concloure que la Llei 9/2023 permet que les obres que s’hagin d’executar per prevenir conseqüències catastròfiques en l’àmbit agrícola també podran ser executades seguint el tràmit d’emergència» i que «en l’àmbit del Riudecanyes, la greu i persistent manca d’aigua conseqüència de l’actual situació climàtica, constitueix un esdeveniment catastròfic».

Opinions contraposades

«Nosaltres l’hem facilitat a tothom l’informe, també al departament i als partits polítics que concorreran a les eleccions», afirmen des de la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes. I és que l’opinió fins ara del departament és que, en ser reg agrícola no es pot tramitar per la via d’emergència.

No obstant això, fa pocs dies la directora dels serveis territorials d’Acció Climàtica a Tarragona, Glòria Tibau, assegurava a Diari Més que la voluntat del conseller era d’accelerar les obres d’alguna manera. «Acceptem de bona manera la bona voluntat si després es tradueix en fets», comenten des de la comunitat.

«El projecte està en procés, però si mirem els terminis la cosa se’ns en va, gairebé, l’any 2027. El problema està en el fet que potser en aquell moment ja no ho necessita ningú, perquè ja no queda pagesia», reflexionen, afegint que «i això no seria tan sols un efecte negatiu al sector de l’agricultura, sinó tots els que hi van darrere. El greuge econòmic afectaria a tota la comarca».

Davant d’aquest escenari i amb l’afectació de la sequera als conreus de la comarca del Baix Camp, especialment a l’avellana, el departament d’Acció Climàtica va treure ajuts pels efectes durant l’exercici de l’any 2023. Pel que fa a la fruita seca, van ser un total de 569.000 euros a la comarca del Baix Camp. La directora dels serveis territorials d’Acció Climàtica a Tarragona, Glòria Tibau, va assegurar que la voluntat del departament és «estar al costat dels pagesos» i que repetiran els ajuts si fa falta per a evitar que la pagesia abandoni el camp.