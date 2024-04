La sequera obliga a Freixenet a presentar un ERTO per a 615 treballadors

El Grup Freixenet ha anunciat aquest dilluns la seva decisió d'aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per força major, afectant a 615 treballadors. La mesura es veu com a resposta a les greus implicacions econòmiques derivades de la sequera, que ha afectat de manera significativa la producció de raïm, matèria primera essencial per a la elaboració dels seus productes.

L'ERTO, que es començarà a aplicar a partir del mes de maig, incidirà principalment en treballadors de Freixenet S.A. i Segura Viudas S.AU. No obstant això, la intensitat de la regulació variarà en funció del període de l'any i de l'evolució de la sequera, segons ha precisat la companyia en un comunicat oficial.

La direcció de l'empresa ha justificat aquesta decisió com un «exercici de responsabilitat» destinat a garantir la continuïtat operativa del negoci i a preservar l'ocupabilitat dels seus treballadors davant situacions externes i de força major com la greu sequera que afecta la zona del Penedès, principal regió de producció de cava.

A més, el Grup Freixenet ha iniciat el procés davant el Departament d'Empresa i Treball i ha traslladat la seva intenció d'aplicar l'ERTO als representants sindicals. Aquesta decisió arriba després que la companyia presentés la setmana passada els resultats financers del 2023, destacant un increment del 4,1% en la facturació, però manifestant la seva «preocupació» per la falta de raïm per la forta sequera.

En paraules de Pedro Ferrer, co-CEO del Grup Freixenet, «Veient que la demanda mundial de cava està creixent i que no podem produir prou ampolles per satisfer-la adequadament a curt termini, la situació serà realment complicada a tots els nivells». Així, l'empresa s'enfronta a un context econòmic complex, buscant preservar tant la seva activitat com els llocs de treball enmig dels desafiaments imposats per la meteorologia adversa.

Et pot interessar