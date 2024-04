Los regantes de Riudecanyes piden la estación regeneradora de agua por la vía de emergencia

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes de Riudecanyes asegura que el proyecto de la estación regeneradora de agua en la depuradora de Reus y la balsa de almacenaje de agua se podrían tramitar por la vía de emergencia. Así lo aseguran fuentes de la comunidad y explican que, recientemente, pidieron un informe jurídico que lo avala: «La comisión del seguimiento de las obras consideró que era necesario conocer si se podían llevar a cabo estas obras por la vía de emergencia. Es un informe que sencillamente responde ‘sí o no’», explican desde la comunidad.

La resolución del informe, elaborado por ‘Entrena & Santín Abogados’, asegura finalmente que las obras se podrían llevar a cabo por la vía de emergencia. Este lo justifica gracias a la Ley 9/2023, aprobada por el Parlament de Catalunya el año pasado, centrada en las medidas extraordinarias para afrontar la situación de sequía excepcional en Cataluña.

En el artículo 1 de la citada ley, el texto describe que el objetivo de la ley es: «aprovechar los recursos hídricos de todo el territorio catalán y garantizar la prestación adecuada de los servicios del ciclo del agua, en especial, el abastecimiento domiciliario de agua apta para el consumo humano, y, de la otra, planificar las inversiones urgentes y habilitar la ejecución por el trámite de emergencia».

Entonces, según el razonamiento de los expertos, afirman que «hay que concluir que la Ley 9/2023 permite que las obras que se tengan que ejecutar para prevenir consecuencias catastróficas en el ámbito agrícola también podrán ser ejecutadas siguiendo el trámite de emergencia» y que «en el ámbito del Riudecanyes, la grave y persistente falta de agua consecuencia de la actual situación climática, constituye un acontecimiento catastrófico».

Opiniones contrapuestas

«Nosotros lo hemos facilitado a todo el mundo el informe, también al departamento y a los partidos políticos que contribuirán a las elecciones», afirman desde la Comunidad de Regantes del pantano de Riudecanyes. Y es que la opinión hasta ahora del departamento es que, al ser riego agrícola no se puede tramitar por la vía de emergencia.

No obstante, hace pocos días la directora de los servicios territoriales de Acción Climática en Tarragona, Glòria Tibau, aseguraba a Diari Més que la voluntad del consejero era de acelerar las obras de alguna manera. «Aceptamos de buena manera la buena voluntad si después se traduce en hechos», comentan desde la comunidad.

«El proyecto está en proceso, pero si miramos los plazos la cosa se nos va, casi al año 2027. El problema está en el hecho de que quizás en aquel momento ya no lo necesita nadie, porque ya no queda campesinado», reflexionan, añadiendo que «y eso no sería tan sólo un efecto negativo en el sector de la agricultura, sino todos los que van detrás. El agravio económico afectaría a toda la comarca».

Ante este escenario y con la afectación de la sequía en los cultivos de la comarca del Baix Camp, especialmente en la avellana, el departamento de Acción Climática sacó ayudas por los efectos durante el ejercicio del año 2023. Con respecto a la fruta seca, fueron un total de 569.000 euros en la comarca del Baix Camp. La directora de los servicios territoriales de Acción Climática en Tarragona, Glòria Tibau, aseguró que la voluntad del departamento es «estar al lado de los payeses» y que repetirán las ayudas si hace falta para evitar que el campesinado abandone el campo.