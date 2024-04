L'ACA finalitza els treballs de manteniment de lleres en el torrent de Vallmoll

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs, dins el terme municipal de Vallmoll (Alt Camp), de consolidació i repàs de les actuacions de manteniment, conservació, prevenció i reparació de lleres públiques en el tram no urbà del torrent de Vallmoll, a la conca del Francolí.

Els treballs, finalitzats recentment, han consistit en mantenir i conservar la llera del torrent de Vallmoll en bones condicions de desguàs, mitjançant l’erradicació de les espècies invasores. En aquest sentit, s’ha prioritzat la retirada de rebrots de canya americana, una espècie vegetal al·lòctona amb un mal comportament hidràulic.

Conservació i manteniment de lleres

El canvi climàtic ha alterat patrons de pluja i sequera, fet que afecta la disponibilitat de l’aigua, l’agricultura i els ecosistemes, entre molts altres aspectes. Les dades evidencien que al nostre territori serà cada vegada més habitual alternar episodis de sequera amb llevantades. Les actuacions de manteniment de lleres tenen la principal finalitat d’afavorir la circulació de l’aigua i evitar o, si més no, reduir, els riscos d’inundació que es puguin produir en episodis de crescudes ordinàries.

A l’hora de dur-les a terme cal actuar eliminant només els elements imprescindibles que dificulten la capacitat de desguàs de les lleres públiques, per afectar el mínim possible a la funcionalitat ambiental i no alterar l’estat de la vegetació que integra el bosc de ribera. Alhora, s’han de tenir en compte condicionants pel que fa al moviment de terres, la retirada de les restes o la no alteració d’un element cohesiu de la geomorfologia de llera com esdevé el bosc de ribera, entre molts altres.

En l’execució dels treballs es tenen en compte altres requisits ambientals que tenen a veure amb períodes de reproducció d’espècies com per exemple la nidificació de les aus.

L’Agència ha destinat més de 5,3 MEUR als diferents programes per al manteniment i conservació de lleres (PMCL) només durant l’any 2023. Aquestes actuacions, més de 450, s’han produït en tot el territori català, tant en conques internes com intercomunitàries i s’han realitzat tant en trams urbans com en no urbans

Et pot interessar