El DACC intentarà accelerar la regeneradora d’aigua a Reus

El Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural buscarà la manera d’escurçar els terminis per a la construcció de l’estació regeneradora d’aigua a la depuradora de Reus que hauria de subministrar aigua als agricultors afectats per la sequera als pantans de Riudecanyes i Siurana.

Fonts del departament han assegurat al Diari Més que «es buscaran les fórmules alternatives necessàries que ens permetin escurçar aquest termini i, per tant, ara sí que podrem ser molt més optimistes en el termini en què podrem disposar d’aquesta infraestructura», tot i que per ara no s’atreveixen a posar data.

Fa poques setmanes es coneixia que l’Agència Catalana de l’Aigua havia formalitzat el contracte amb l’empresa Aquatec per a la redacció del projecte constructiu. Aquesta obra es va licitar en concurs obert i no per emergència atès que «no és una obra per abastament d’aigua, sinó de reg».

Per tant, si tot sortia com es podia preveure i sense entrebancs, es preveu que la infraestructura estigui en funcionament l’any 2026. Una data que es podria veure alterada positivament si el departament aconsegueix trobar aquesta fórmula alternativa.

La directora dels serveis territorials del Departament d’Acció Climàtica a Tarragona, Glòria Tibau, assegura que tant l’anunci de què el projecte tira endavant com aquesta possible acceleració són «molt positius venint d’un context de sequera molt extrema».

«Els pantans estan molt malament, així que ens obliga a buscar solucions alternatives com és l’aigua regenerada», afirma la directora, que també recorda que «la data és clau i quan abans estigui enllestit millor, però som l’administració, administrem diners públics i, per tant, s’ha de fer amb garanties». Actualment, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el pantà de Riudecanyes està al 2,8% i el Siurana al 2,74%.

Optimisme contingut

Per un altre costat, lamenta la situació que estan vivint els pagesos dels municipis del Baix Camp arran de la falta d’aigua: «Sabem que hi ha hagut reducció de les produccions i dels ingressos dels pagesos», tot i que, recorda que «l’embassament de Riudecanyes és gestionat per la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes, no per l’administració.

Per tant, no som responsables que el pantà s’hagi quedat sense aigua per ús agrícola».

«No obstant això, com a departament hem estat i estarem sempre al costat dels pagesos. Per aquest motiu vam treure unes línies d’ajuts a la pagesia per a pal·liar aquesta falta d’ingressos per l’any 2023, i quan tinguem les dades del 2024 també tornarem a treure una nova línia d’ajuts si fa falta. Hem d’evitar com sigui que els agricultors abandonin el camp», sentencia Tibau.

Per ara, ja s’han cobrat 679.000 euros en subvencions destinades a la pagesia del Baix Camp per la sequera de l’any 2023. Concretament, 569.000 han anat destinats per fruita seca, mentre que 109.000 a ramaderia extensiva. Encara estan pendents de pagament els ajuts per l’olivera i la vinya que serà abans del 30 de juny. Per tant, la directora assegura que vol mantenir un mínim optimisme de cara al futur.

Els pagesos, poc optimistes

Tot i que la directora dels serveis territorials assegura que vol mantenir un mínim optimisme, els pagesos no ho comparteixen. El responsable de l’aigua d’Unió de Pagesos al Baix Camp, Josep Z. Ferré, afirma que «ara es comença a veure l’abast de la tragèdia».

«L’avellaner quan surt del repòs hivernal es veu com hi ha molta branca seca, molts arbres morts i és la situació que ens esperàvem. El cultiu de l’avellaner està molt damnificat, especialment en els termes que depenen més del pantà com poden ser Riudoms, Botarell, entre d’altres», explica Ferré, a la vegada que assegura que «ja no tenim pla B, o plou o no tenim res».

«Passar per qualsevol camí de Riudoms és dramàtic. Alguns pagesos han tingut tan sols el 10% de la collita. No tenim ingressos, nosaltres no podem aguantar si no ens ajuden. Per exemple, jo tinc una empresa agrícola i tinc treballadors. Els he d’acomiadar?», reflexiona preocupat. A més, també assenyala que «sense aigua no fa falta que arranquem ni fem res, perquè no podem recuperar tots els avellaners que hem perdut. Per a recuperar tot el capital productiu perdut necessitarem 5 o 7 anys, però també aigua».

«El que no pot ser és que els ajuntaments després facin el que vulguin, el que s’ha de fer ara és salvar la gent que va sobreviure com podia l’any 2023», reivindica Josep Z. Ferré. I és que l’aigua del pantà de Riudecanyes no és utilitzada únicament per ús agrícola, sinó també per a consum humà i mediambiental. «Els pagesos ens diuen que amb un hectòmetre i mig o dos ja podrien regar», explica Glòria Tibau.

«Però, tot i que els pantans de Riudecanyes i Siurana tinguessin aquesta aigua, aquests també han de subministrar aigua pel consum de municipis, com Riudecanyes o Duesaigües, i garantir el cabal ecològic del riu Siurana. Per tant, no es podria garantir que tota aquesta aigua fos pels pagesos, i per això fa falta que els pantans estiguin tan plens com sigui possible i obtenir alternatives com l’aigua regenerada per a tenir aigua per a tots», afirma la directora.