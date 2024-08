Cambrils, el triomfador indiscutible del programa de 'Joc de Cartes' a la Costa Daurada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa d'ahir de Joc de Cartes de TV3 es va traslladar fins a la Costa Daurada, en l'emissió del tercer programa de l'edició d'estiu. En aquest cas, Ribas busca el millor restaurant del cor de la Costa Daurada i els participants van ser el Mendebal, situat a Salou, el Wissler, ubicat a La Pineda, i, finalment, Les Barques de Cambrils.

El programa va començar amb el seu presentador, amb Marc Ribas, entrant en moto a La Pineda, comentant que els restaurants que competien en aquesta tercera emissió eren molt diferents entre sí. El restaurant Mendebal és una taverna basca, mentre que el Wissler és una hamburgueseria i Les Barques es caracteritza per la cuina mediterrània.

El primer restaurant en oferir el seu menjar als seus rivals va ser el Mendebal de Salou, situat al carrer de Lleida. Els propietaris també s'encarreguen dels Pollos Maya, una cadena d'establiments molt popular a la Costa Daurada que, amb sis locals, tenen un conegut lema: "Pollos Maya, nunca falla".

Així doncs, una vegada al restaurant de Salou, les propietàries del Wissler, Abril i Nini, van ser molt exigents amb la neteja i, de fet, van començar a passar el dit per a comprovar que tot estigués net. En canvi, els Xavi, propietaris de Les Barques, no ho van ser tant. Els rivals asseguren que el menjar està molt bo i se'n porten la millor puntuació de totes.

Posteriorment, visiten el Wissler de La Pineda, ubicat a la carretera de la Costa, on descobreixen que la cuina està bruta i el restaurant no té pràcticament llum, es troba a les fosques. Pel que fa al menjar, no acaba d'agradar als rivals, ja que utilitzen productes que no estan elaborats al propi restaurant i destaquen la poca varietat que ofereixen.

Finalment, el programa visita Les Barques, situat al passeig marítim de Cambrils. El local destaca per la seva bellesa i per la seva cuina, que és molt gran, tot i que les propietàries del Wissler tornen a passar el dit per a comprovar la neteja i descobreixen zones brutes.

Pel que fa al menjar, Les Barques es caracteritza per la seva qualitat i varietat i destaquen l'arròs negre, els fideus rossos, l'entrecot o l'arròs amb cigala reial, un tipus de crustaci poc habitual, que és molt difícil de trobar i el plat estrella d'aquest restaurant, que serà el que, finament, s'emportarà més punts al final del programa.

Una vegada visitats els tres restaurants, els participants acudeixen a la taula de confrontació, on descobreixen les puntuacions provisionals. En aquell moment, el restaurant Mendebal havia aconseguit un 7,7, mentre que el Wissler havia obtingut un 5,6 i Les Barques un 6,9.

Entre les valoracions que es porten a terme destaca, per exemple, el 4,5 que li posen a Les Barques respecte a la cuina perquè les propietàries del Wissler asseguren que està bruta. Això sí, les del Wissler es sorprenen amb la seva nota, perquè diuen que, mentre que la resta participen en el programa per jugar, elles són sinceres en tot moment.

El veredicte final es realitza a l'Escola Internacional del Camp, a Salou. Amb la puntuació del Marc Ribas i el plat estrella, el restaurant Les Barques aconsegueix quedar en primera posició amb una nota final de 7,8, mentre que les propietàries del Wissler obtenen un 7,7 y el Mendebal un 5,7. El premi de 3.000 euros el donaran a l'associació de Cambrils, Swim for ELA.

