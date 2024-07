Joc de Cartes i Tarragona: una història d'amor per llepar-se els dits a TV3

'Joc de Cartes' és un programa molt exitós arreu de Catalunya. Presentat pel carismàtic Marc Ribas, el popular concurs gastronòmic televisiu que enfronta restaurants i els puntua segons la seva oferta i experiència gastronòmica és un producte d’èxit que dona a conèixer alguns dels millors menús de cada lloc que visita. Enguany, el programa de 3Cat emetrà la seva 8a temporada en la qual tornarà a aparèixer Tarragona, una ciutat amb la qual sembla que comparteix una història d'amor.

En total, Tarragona ha estat protagonista de quatre capítols del programa, entre ells l'inaugural de Joc de Cartes. Fins a 14 establiments de Tarragona han estat protagonistes a les càmeres de TV3, quatre dels quals es van endur el premi del programa.

Les emissions de 'Joc de Cartes' van iniciar buscant el millor restaurant entre pedres històriques de Tarragona. Així, el ja extint Les Voltes, situat entre les restes del Circ romà, Les Coques, situat al carrer de Sant Llorenç, el Barhaus, que es troba a l'edifici del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona i l'Entrecopes, situat al Carrer Cavallers es van enfrontar buscant imposar-se a la resta.

Tots quatre van mostrar la seva millor cara i van lliurar una gran batalla que, finalment, va coronar a Les Coques com el primer Restaurant guanyador del programa.

Pots recuperar el programa complet en aquest enllaç.

Imatges els 4 restaurants participants en la primera edició de 'Joc de Cartes'.Cedides

En la segona temporada del programa, concretament en el setè capítol, Marc Ribas es va proposar escollir el millor restaurant del barri mariner del Serrallo, reconegut per la seva tradició pescadora i gastronomia de mar. Els candidats eren el Pòsit, El Taller i els ja desapareguts Gli Ageli i L'anap Bistro.

Finalment, la fusió de cuina mediterrània de mar combinada amb sabors peruans d'El Taller, van ser reconeguts amb el premi del programa, tot i la bona participació de la resta de concursants.

Recupera el programa complet en aquest enllaç.

Imatge dels restaurants participants en el programa de 'Joc de Cartes' dedicat al Serrallo.Cedides

L'equip de gravació del programa no tornaria a Tarragona fins al 9è capítol de la quarta temporada. Aquí, Ribas va voler enfrontar la gastronomia tarragonina amb la reusenca fent concursar dos restaurants de cadascuna de les capitals del Camp de Tarragona en un duel històric en el qual van participar l'A 3 mans i Cal Mano com a restaurants tarragonins, i Casa Coder i SORA Experience com a reusencs.

Finalment, el restaurant A 3 Mans, situat a la Part Alta de Tarragona, va ser l'establiment vencedor d'aquesta edició de duel entre Tarragona i Reus.

Recupera el programa complet en aquest enllaç.

Imatge dels dos restaurants tarragonins que van participar al duel entre Tarragona i Reus de 'Joc de Cartes'.Cedides

Finalment, l'últim capítol del programa enregistrat a Tarragona enfrontava restaurants de cuina tradicional amb d'altres de cuina creativa de la ciutat. Així, Casa Bartra (Via Augusta) i El Rincón de Ani (Sant Pere i Sant Pau), representaven la cuina tradicional, mentre que el Cranck i l'Octopussy, tots dos del Serrallo, defensaven la nova cuina d'estil creatiu.

La tradició als fogons finalment va derrotar la nova cuina creativa i, la gastronomia de Casa Bartra, situat a l'Hotel Núria, va coronar-se en aquesta quarta edició de 'Joc de Cartes' a Tarragona.

Recupera el programa complet en aquest enllaç.

Imatge dels quatre restaurants que van participar en el Joc de Cartes de cuina creativa contra cuina tradicional.Cedides

Aquest estiu el programa iniciarà una nova temporada amb alguns capítols de la versió estiuenca que serviran de pròleg de la vuitena temporada que s'estrenarà a la tardor. No sabem encara la temàtica ni els restaurants participants però sabem que, entre tots ells, la furgoneta del programa tornarà a Tarragona, on el passat dimecres es va enxampar un equip de gravació enregistrant alguns plans.

Veurem quina nova batalla gastronòmica ens ofereix Marc Ribas i el seu equip entre els fogons d'alguns dels millors restaurants de Tarragona.

