Gir inesperat al programa de 'Joc de Cartes' de les Muntanyes de Prades

El programa d'ahir de Joc de Cartes de TV3 es va traslladar fins a les muntanyes de Prades, en l'emissió del segon programa de l'edició d'estiu. Marc Ribas i el seu equip es van proposar trobar el millor restaurant de km0.

Durant la presentació del concurs culinari, Ribas ha destacat, assegut des d'un banc de la plaça Major de Prades, que la zona compta amb grans productes amb denominació d'origen com les avellanes de Reus, les patates de Prades, el bon vi i l'oli.

Les primeres concursants en presentar-se van ser Núria Retamero i Yara Muñoz, mare i filla, que regenten L'Hostalet d'Arbolí. La Núria va explicar que es tracta d'un negoci familiar que porta juntament amb els seus dos fills i que ofereixen una cuina tradicional de cullera i de «molt xup xup». Un dels seus plats estrella és el xai d'Arbolí.

Els següents van ser la parella formada per Jordi Fort i Montserrat Anguera que estan al capdavant del D Prades. Tots dos van explicar que la seva cuina és senzilla amb productes de proximitat.

Finalment, l'última parella en presentar-se van ser el Marc Pallàs i Pol Mandri al capdavant de Cal Malgret de Montblanc. A la seva cuina, aquests dos joves restauradors barregen tradició i avantguarda.

La primera visita de Marc Ribas i la resta de concursants ha estat a l'establiment de Montblanc. Els contrincants no van dubtar en mirar fins al detall l'interior de la cambra frigorífica per veure si, realment, s'utilitzaven productes de km0. Tot i algunes crítiques, l'establiment va superar les expectatives.

El nervis del cap de sala, que va servir els plats amb tremolors a les mans, van posar en puntet d'humor per part de Marc Ribas que tenia clar que «imposava» sempre als restauradors.

Pel que fa al menjar, una de les primeres crítiques va ser que l'enciam era de bossa, mentre que les comensals de l'Arbolí van destacar que oferien un menjar correcte. Alguns d'ells esperaven alguna cosa més dels plats fent al·lusió a la formació del xef.

Una altra de les discussions a taula va ser si estaven davant de productes de km0. Tots ells van acabar considerant que no estaven davant de productes locals, sino de productes procedents d'uns 100 km a la rodona, fet que li treia mèrit.

La nota mitjana va ser d’un 6,8. La millor valoració ha estat per a l’espai, amb un 7,5. La cuina, el menjar i el servei van empatar amb un 6,5.

El segon restaurant en aparèixer va ser el D Prades. Els comensals van destacar la situació del restaurant, en una de les entrades de la plaça Major. Tot i això, l'espai interior el van veure petit i amb decoració minimalista.

Una de les primers crítiques va arribar quan estaven a la zona de la barra, on la Núria va veure que els gots estaven plens de sabó i la seva filla va soltar un petit dard dient que «els hi hagués anat bé tenir estudis», crítica que els propietaris havien fet al restaurant de Montblanc. També van considerar que la cuina era petita però amb estris moderns.

La Núria i la Yara van tornar a capitanejar les crítiques titllant l'establiment com un «bar de tapes». Pel que fa al menjar, hi ha hagut detalls que no han convençut, com la combinació d’ingredients freds i tebis en les verdures a la brasa o que els ous fregits no anessin acompanyats amb tòfona en lloc de foie. Moment, en que la Montserrat ha decidit sortir de la cuina per explicar-los que «l’he buscat per tota la muntanya i ningú no me l’ha pogut portar». Les crítiques de la Núria durant tota la vetllada van aixecar les ampolles dels propietaris del D Prades.

La nota final ha estat d'un 6,6. El que més ha agradat ha estat la cuina amb un 7,5 de valoració, mentre que el menjar i l’espai han rebut un 6 cadascun.

Finalment, va arribar el torn de l'Hostalet d'Arbolí de les propietàries més crítiques de tot el programa. Els concursants van valorar l'espai com a petit però acollidor. En el moment de visitar la cuina, els comensals es van mostrar decebuts al veure el seu estat, tenint en compte l'exigència de les dues propietaries durant les jornades anteriors. Menjar mal guardat al congelador, mel de compra, entre algunes de les decepcions.

Pel que fa al menjar, l'excés d'oli de les favetes a la catalana, la pastanaga de bot a l'ensalada de la Montserrat i la pinta estranya dels canelons no han acabat d'agradar als comensals.

Durant el dinar també es va produir una petita baralla entre els propietaris del D Prades i el cambrer, pel tema que el pa no fos del dia i fos congelat. Tots els concusants estaven convençuts que les propietàries de L'Hostalet havien estat massa exigents a l’hora de valorar-los.

La valoració final les ha col·locat en primera posició amb un 6,9. La millor nota ha estat per a l’espai i la cuina amb un 7,5, mentre que el menjar es queda amb un 5,5.

En la sempre difícil valoració final es va desfermar tota la tensió acumulada. El primer a comprovar les valoracions del seu establiment van ser els representants de Cal Magret. Les d'Arbolí van continuar amb les seves crítiques mentre que els del D Prades van elogiar la seva feina i els va dir «Si fessis servir més producte de proximitat arribaries al 8 o al 9 segur», cosa que va emocionar el xef.

Les valoracions del Marc Ribas ho van acabar capgirant tot, fent que les d'Arbolí baixessin de la primera posició. Al D Prades el van valorar amb un 7,8. A Cal Malgret, per la seva banda, els va posar un 7,6 de mitjana i a l’Hostalet els va castigar amb un 5 en el menjar que va abaixar la seva nota mitjana fins a un 6.

Els callos del Charly del D Prades van aconseguir el plat estrella, que van tornar a capgirar el marcador i van fer que el D Prades avancés el Cal Malgret que s’havia posat en primera posició.

