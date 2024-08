Totes les vegades que Marc Ribas ha gaudit de la gastronomia tarragonina a 'Joc de Cartes' de TV3

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Com ja vam comentar en un altre article, el popular concurs gastronòmic de TV3, 'Joc de Cartes', manté una relació propera amb Tarragona. A la capital van enregistrar la primera emissió del programa i han tornat diversos cops per a gaudir de la seva gastronomia. Tanmateix, l'equip de Marc Ribas no només mira al sud per fixar-se en la capital tarragonina, sinó que també gaudeix de l'oferta gastronòmica de tot el Camp de Tarragona.

Així, la demarcació ha estat protagonista de fins a 9 episodis diferents, sense contar els centrats en Tarragona ciutat, amb fins a 28 restaurants d'arreu del territori participant en la competició gastronòmica.

El primer programa centrat en el Camp de Tarragona, que buscava el millor Restaurant a Peu de Platja de la Costa Daurada, va ser en el dissetè capítol de la Primera Temporada. Així L'Arrosseria de Cunit, La Cuina de la Marga de Coma-ruga (El Vendrell) i el Restaurant Picnic Platja, de Torredembarra, es van enfrontar amb l'objectiu d'aconseguir el premi del programa. Finalment, l'Arrosseria de Cunit va guanyar el duel.

A la segona temporada, concretament en el segon capítol, Ribas es va proposar escollir el millor Restaurant amb calçots del Camp de Tarragona. El Trispolet de Valls, El Molí del Mallol de Montblanc, La Masia Fontscaldes de Fontscaldes (Valls) i Casa Gurí de la Masó, van concursar en una de les edicions més igualades del programa que va reconèixer al Molí del Mallol per la seva mestria amb l'elaboració del calçot.

En l'edició d'estiu d'aquesta segona temporada, Marc Ribas també va voler buscar el millor restaurant de brasa de les Muntanyes de Prades. Així, Masia Sagués, a Poblet, El Restaurant el Grèvol, a Capafonts i Els Ceps, a Vilanova de Prades, van protagonitzar un capítol en què Masia Sagués va coronar-se com el millor restaurant de brasa de la zona.

La tercera temporada va tornar a estrenar-se amb protagonisme tarragoní. El primer capítol cercava el millor restaurant entre vinyes del Priorat amb la participació del Quatre Molins i el Bassot de Cornudella, i la Fonda Margalef, en una emissió marcada per un gran enfrontament personal entre els dos responsables dels restaurants cornudellencs. Finalment, el Quatre Molins va ser el guanyador d'aquesta edició.

Joc de Cartes va tornar al Camp de Tarragona a la quarta temporada, concretament en el segon capítol, per buscar el millor restaurant de tradició familiar de Cambrils. Els restaurants Denver, El Botella i Casa Macarrilla van participar amb el reconeixement final del restaurant Denver.

En el novè capítol d'aquesta quarta temporada, Joc de Cartes va enfrontar la gastronomia tarragonina amb la reusenca. Així els restaurants Cal Mano i A 3 mans van representar la capital del tarragonès, mentre que Casa Coder i el ja desaparegut Sora Experience van ser les representants del Baix Camp. El restaurant a 3 mans va acabar imposant-se, però els restaurants reusencs van deixar en molt bon lloc la gastronomia local.

En la cinquena temporada, Ribas va buscar el millor restaurant sense turistes de la Conca de Barberà. Així, La Parra Jardí Gastronòmic, de Montblanc i el ForEvents i l'Art Restaurant, tots dos de l'Espluga de Francolí, van posar-se les seves millors gales per protagonitzar una edició en què va acabar vencent l'Art Restaurant.

A finals de la mateixa cinquena temporada, al capítol 15, el programa es va desplaçar a la vora del riu Gaià per buscar el millor restaurant entre castells de la zona. El Bar del Mig, a Santes Creus, el desaparegut els Fogons del Drac, a la Riera de Gaià i el De Bar i el també desaparegut Terrasseta de San Martín, aquests dos últims d'Altafulla, van competir en aquesta edició que va acabar guanyant la Terrasseta de San Martín.

L'últim capítol amb protagonisme del Camp de Tarragona, el quart de la sisena temporada, cercava el millor restaurant situat en un càmping de la Costa Daurada. El Salioli de Creixell, el Fusta Mar de Roda de Berà i el Maykao de Mont-roig del Camp van participar amb victòria final del Salioli.

En el catorzè capítol de la sisena temporada, Joc de Cartes també va buscar el millor restaurant situat en una Cava del Penedès. Tres dels quatre participants estaven situats a la província de Barcelona, però el quart era Can Marlès, a Can Ferrer de la Cogullada, al Baix Penedès, que va ser el restaurant vencedor d'aquesta edició del programa.

Així, la llarga trajectòria de 'Joc de Cartes' al Camp de Tarragona corrobora el gust per la gastronomia local de Marc Ribas i els productors del programa i evidencia el gran nivell en la restauració de la demarcació.

Et pot interessar: