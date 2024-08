Veïns denuncien irregularitats en un bar de Vilafortuny

Publicat per Marta Gutiérrez Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de la comunitat on està situat el bar Xenxo, a Vilafortuny, han expressat el malestar creixent per les molèsties constants que causa l’establiment. Segons Edgar Zambrana, un dels veïns afectats, la situació és insostenible. Explica que, tot i haver aconseguit una resolució l’any passat que obligava el bar a complir amb els límits d’horari, acústics i d’aforament, la situació no ha millorat.

El bar, que té una llicència sense cuina, ofereix menjar i actuacions musicals fins ben entrada la nit, sovint fins a les 3 de la matinada. «Això és cada dia i no podem dormir», ha assegurat Zambrana. Actualment, el bar compta amb 112 cadires, tot i que l’aforament màxim és de 53 persones.

«Fins i tot connecten la televisió a la terrassa superant els 50 dB que pot tenir segons la llicència», afegeix, assenyalant que també hi ha problemes amb vehicles aparcats sobre la vorera sense que es prenguin les mesures necessàries. De fet, el mateix establiment va ser l’escenari d’un tiroteig, tal com va informar Diari Més el dia 10 de juliol de 2020.

La comunitat està frustrada amb la manca d’actuació per part de les autoritats. «L’ajuntament està al cas, però no fan res», ha afirmat Zambrana. «Si això continua passant és perquè ells col·laboren», ha recalcat.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Cambrils reconeix que el bar ja ha causat problemes en el passat. «L’any passat vam fer un requeriment perquè complís amb els horaris, límits acústics i aforament», expliquen des de l’àrea d’Activitats.

Tot i no haver rebut queixes des d’aleshores, les noves denúncies faran que la Guàrdia Urbana torni a inspeccionar l’establiment. Si es detecten irregularitats i no complís horaris i aforament, el cas serà derivat a Jocs i Espectacles de la Generalitat, que és qui té les competències sancionadores en aquests dos temes.