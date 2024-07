Les muntanyes de Prades i la Costa Daurada protagonitzaran el nou Joc de Cartes d'estiu a TV3

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest pròxim dimecres 31 de juliol, el popular concurs gastronòmic de TV3, 'Joc de Cartes', estrena una nova temporada, la vuitena, amb alguns capítols de la versió estiuenca del programa que es podran veure a TV3 i la plataforma 3Cat.

Aquesta nova edició, que arriba amb més emoció gràcies a dues novetats ja conegudes a les edicions de tardor: el Plat Estrella i la possibilitat de canviar una nota.

La ruta estiuenca d'aquest pròleg de la 8a temporada comptarà amb molt de sabor del Camp de Tarragona, amb dos dels cinc capítols centrats a la demarcació: Marc Ribas visitarà, en el segon capítol, les muntanyes de Prades, per trobar el «Millor restaurant de km0». Mentre que al tercer buscarà el «Millor restaurant del cor de la Costa Daurada», visitant Salou, Cambrils i Vila-seca.

Capítols:

El millor restaurant amb sabor de mar del Maresme

Marc Ribas farà la seva primera parada a L'Espigó de Canet, on Sergi Campdepadrós i Alina Xapellí ofereixen cuina holística i mediterrània amb productes del mar a tocar de la platja. També anirà al Bocamar de Premià de Mar, on Oriol Balaguer i Olga Melnikava sorprendran amb peixos a la brasa i arrossos. Aquests restauradors volen mostrar les seves habilitats en la preparació de plats mariners. I, per acabar, visitarà El Timonel al port del Masnou, on Matilde Salvat i Anna Furió, mare i filla, el faran gaudir d'una cuina mediterrània amb peixos i mariscos de temporada.

El millor restaurant de producte KM0 de Prades

Marc Ribas recorrerà les muntanyes de Prades per conèixer els millors restaurants de KM0 de la zona. Començarà per Montblanc, on trobarà Marc Pallàs i Pol Mandri al capdavant de Cal Malgret. A la seva cuina, aquests dos joves restauradors barregen tradició i avantguarda. També anirà fins al D Prades, on la parella formada per Jordi Fort i Montserrat Anguera faran gaudir d'una cuina senzilla amb productes de temporada i proximitat. I, per acabar, visitarà L'Hostelet, on Núria Retamero i Yara Muñoz, mare i filla, ofereixen una cuina de cullera amb clàssiques receptes de la iaia.

Imatge de la façana de la Església de Prades amb la seva característica pedra vermella.Flickr

El millor restaurant del cor de la Costa Daurada

L'estiu és època de sol, platja i bona gastronomia. En Marc visitarà Salou per conèixer Ester i David Gassull, germans i propietaris del Mendebal, un restaurant de cuina basca amb sabors autèntics. A la Pineda, descobriran el Wissler, una hamburgueseria amb una oferta de cerveses molt extensa gestionada per Nini Abramia i Abril Bonillo. Finalment, anirà a Cambrils per visitar Les Barques, un restaurant de cuina mediterrània i arrossos dirigit per Xavi Capella i Xavi Palau.

Imatge de la costa de Cambrils vista des del Mar.Michael Charles

El millor restaurant del Port Vell de Barcelona

En Marc visitarà La Cala, un bar gestionat per Francisco Lorente i Edgar Sánchez, dos restauradors molt orgullosos de tenir una gran terrassa que ofereix una gastronomia per a tots els públics. També anirà fins al Brisa, un restaurant situat a primera línia de mar, on Carla Serramitjana i Mariona Cerdà treballen per guanyar-se el públic local amb la seva cuina i unes vistes espectaculars. Per últim, visitarà el Rooster and Bubbles, on Marc Martinez i la seva mare, Anna Maria Casas, reversionen els clàssics de les rostisseries de tota la vida seguint el llegat de l'avi matern.

El millor restaurant de l'interior de l'Empordà

Marc Ribas farà parada a la Bisbal d'Empordà per descobrir el restaurant Tres Margarit, on Joan Cuenca i Sandra Ribas faran gaudir d'una experiència gastronòmica amb unes vistes úniques. També anirà fins a Peratallada per conèixer El Borinot, un restaurant gestionat per la parella formada per Kirill Lukashevskiy i Araya Monroy. Aquest restaurant ofereix una fusió de cuines amb ingredients frescos i locals en un entorn medieval. I, per acabar, es dirigirà al restaurant Cal Carreter, a Sant Sadurní de l'Heura. Allà es trobarà amb Toni Rueda i la seva filla, Yasmina Rueda, propietaris d'un establiment que destaca per la seva cuina de xup-xup i els esmorzars de forquilla.

