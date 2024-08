L'estratègia i la tensió marquen l'estrena de 'Joc de Cartes'

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

'Joc de Cartes' tornava a la programació de TV3 el passat dimecres dia 31 de juliol, amb l'emissió del primer programa de l'edició d'estiu que servirà de pròleg per una nova temporada, la vuitena, del prestigiós concurs culinari.

En aquest cas Marc Ribas i el seu equip es van proposar trobar el millor restaurant amb sabor a Mar del Maresme en una emissió en què la tensió i l'estratègia dels concursants va prevaler, en moltes ocasions, per sobre del criteri gastronòmic.

El primer àpat del programa es va fer a l'Espigó de Canet de Mar amb Sergi Campdepadrós, el xef, i l'Alina Xapellí, cap de sala, com a amfitrions. A primeríssima línia de platja, tocant la sorra, i amb una gran terrassa, aquest establiment gaudeix d'un espai privilegiat, que, tanmateix, no va ser tan ben rebut per la resta de concursants que van titllar-lo de «Guingueta» i no de restaurant.

Imatge del restaurant l'Espigó de Canet de Mar.Restaurants Barcelona

L'espai a la sorra de la platja, l'oferta gastronòmica potser una mica menys elaborada que en altres restaurants, i la petita cuina del local va fer que alguns participants volguessin baixar la categoria del restaurant a «Guingueta», una valoració que va fer mal. Tanmateix, els mateixos concursants no semblaven interessats a explorar tota l'oferta gastronòmica del menú, ja que la Mati Salvat, del Timonel del Masnou es va demanar unes patates braves com a segon plat durant el dinar.

En general, el menjar servit va agradar als concursants, però es van ressaltar en tot moment, cada petit detall que no els acabava de convèncer: la falta de sal, una salsa amb poc sabor... Ràpidament es va entendre el to del programa i les estratègies dels concursants, especialment d'Oriol Balaguer, cap de cuina del Bocamar, que va destacar en tot moment pel seu esperit molt crític i competitiu. Finalment, les notes dels concursants van acabar suspenent la cuina (4,5) i van valorar molt positivament el servei (7) amb una nota final de 6.

El segon restaurant en aparèixer va ser el Bocamar, a Premià de Mar. L'Oriol Balaguer, amb l'Olga Melnikava, cap de sala, com a amfitrions. La cuina va agradar molt als concursants, que van apreciar la inversió en eines culinàries modernes. Menys va convèncer l'espai, que tot i la seva decoració moderna i cuidada, no va agradar a l'Alina que el va considerar «claustrofòbic» en separar la part interior en petits menjadors. Tampoc van agradar les vistes de la terrassa, a tocar del port de Premià de Mar.

Imatge de l'equip del Bocamar de Premià de Mar.Facebook

El servei i menjar del Bocamar van ressaltar per l'impecable treball dels restauradors. Així i tot, els concursants se les van enginyar per cridar l'atenció de la cuina. En aquest cas, van ser la Mati que va demanar una amanida russa, però quan li van portar es va sorprendre en veure que la recepta portava ou, com és habitual, i no va poder menjar-ho, ja que n'és intolerant.

Mare i filla també es van queixar de la cocció de les gambes dels seus plats de gamba roja i d'arròs perquè estaven «poc fetes». A més, l'Anna, no es va poder acabar l'arròs que va demanar perquè el sabor era «massa intens». Tanmateix, l'àpat va agradar molt a tothom i així va quedar reflectit en les valoracions. El Bocamar va ser elogiat, una vegada més, pel seu servei i els concursants van penalitzar l'elevat preu i l'espai. La mitjana final va ser de 6,5.

L'últim restaurant a participar va ser l'històric Timonel, del Masnou, dirigit des de 1989 per la Mati Salvat. Després d'inspeccionar un espai que no va acabar d'agradar als concursants per la seva poca llum i decoració antiga, van passar a la cuina on l'Oriol Balaguer va mostrar la seva cara més crítica. El cap de cuina del Bocamar va recriminar la «falta de disciplina» per la falta d'etiquetatge i higiene de l'equipament en veure una nevera apagada amb ingredients.

Imatge del Restaurant el Timonel del Masnou.Guia Restaurantes Barcelona

D'altra banda, la valoració del menjar va ser correcta, sense grans elogis ni reprovacions, així com tampoc hi va haver grans problemes amb els plats demanats. Una vegada més, el servei va ser la nota més alta d'aquest restaurant que va rebre un aprovat pels pèls (5) a la cuina, en el que va ser la seva pitjor nota. La nota mitjana va ser finalment de 6,5, empatant amb el Bocamar abans que Marc Ribas revelés el seu criteri.

En la sempre difícil valoració final es va desfermar tota la tensió acumulada. El primer a comprovar les valoracions del seu establiment van ser els representants del Bocamar. L'Oriol no va entendre la baixa valoració de la Mati i l'Anna de la seva cuina. Les representants del Timonel van explicar que no els agrada la cuina tan automatitzada amb artefactes moderns, que resten pes a l'art del cuiner, segons la seva valoració, una opinió que no va convèncer l'Oriol.

Després, l'Alina va mostrar el seu punt de vista de l'espai del Bocamar que, segons ella, «no em convida a passar una bona vetllada», una afirmació contestada per l'Olga que va defensar que «sentim molt d'orgull pel nostre espai, cada detall està pensat».

El segon restaurant en revelar les seves valoracions va ser l'Espigó. En aquest punt es va desenvolupar el debat entre «Restaurant» i «Guingueta de categoria» com va assenyalar l'Oriol Balaguer. Després que la Mati i l'Anna també van mostrar el seu desencant amb el menjar servit.

Finalment, va arribar el torn de la Mati i l'Anna d'El Timonel. Elles van ser la parella que van donar les puntuacions més baixes, i els altres les van acusar d'«anar a fer mal». En canvi, elles tampoc no van acceptar la valoració de l'Oriol de la seva cuina: «S'han passat i crec que ha estat una mica d'estratègia perquè han vist que érem un rival fort.»

Les valoracions del Marc Ribas van trencar finalment l'empat entre el Timonel i el Bocamar. El presentador del programa sembla que va quedar impressionat amb l'experiència gastronòmica que ofereix el Bocamar, que va valorar amb tot nous i un deu a l'apartat de preu. Ribas destaca que es tracta d'un restaurant «digne de festivals i celebracions».

Imatge de la valoració de Marc Ribas al Bocamar.3Cat

A més, Bocamar també va rebre el mig punt extra pel plat estrella del programa. En aquest cas, el plat de gamba vermella a la brasa del xef Oriol Balaguer va fascinar al presentador que va defensar que ofereix «tot el sabor del mar, respectant el producte».

Imatge del plat de gamba veremella del Bocamar.3Cat

Així, i després d'una primera edició on les estratègies i la tensió van voler prendre el protagonisme a la gastronomia i els fogons, el Bocamar es va distingir com el millor restaurant amb sabor a mar del Maresme, mentre que el Timonel i l'Espigó van destacar com una gran opció per a gaudir de la gastronomia marina del Maresme amb un gran servei.

