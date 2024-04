10 propostes per un cap de setmana especial a la província de Tarragona

La província de Tarragona torna a omplir-se d'opcions durant el cap de setmana perquè tots els seus habitants visquin la riquesa cultural, gastronòmica i artística del territori.

A Diari Més, et proposem 10 opcions perquè aprofitis el cap de setmana al màxim

Cultura

Setmana Medieval de Montblanc

Aquest divendres, Montblanc enceta els actes d'una nova edició de la Setmana Medieval de la vila. Enguany, la iniciativa compleix 37 edicions i ho farà amb una renovació d'espectacles i l'esponjament d'espais davant l'elevada afluència de visitants.

Aquest divendres al vespre tindrà lloc el Dracum, una de les principals novetats d'enguany en passar a ser de pagament i traslladant-se Al Foradot amb una nova història i personatges. El cap de setmana es completarà amb diversos actes que serviran de prèvia per al dimarts, diada de Sant Jordi.

XI Fira Modernista del Penedès

L'època del Modernisme tornarà a l'Arboç aquest cap de setmana amb més de 60 activitats programades per a transportar als seus visitants a finals del segle XIX i principis del XX, en l'auge d'aquest moviment.

Entre els actes destaquen les visites a edificis emblemàtics de la vila, encapçalats per la famosa Giralda i l’espectacular Palau Gener i Batet, i la marató de teatre d’època al carrer amb una trentena de funcions i cercaviles.

A més, més de 200 figurants i persones aniran amb vestimentes de l’època.

Tastaverd

Aquest dissabte 20 d'abril Riudecanyes celebrarà la XV edició de la Fira Tastaverd. La Fira dels sentits que enguany arriba plena de Productes naturals, oficis antics, tallers, actuacions musicals, espectacles de circ i degustacions, tot i que la temàtica principal sobre la qual girarà tota l'edició serà la dansa.

Durant tota la jornada, diverses activitats ompliran de vida als carrers de Riudecanyes.

Gastronomia

Jornades Gastronòmiques de l’Arròs de Salou

Des del passat 12 d'abril, Salou va encetar una de les iniciatives de la seva agenda gastronòmica Salou Food Experience amb la cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs de Salou.

19 restaurants del municipi participen en aquesta ja consolidada iniciativa, elaborant uns menús d’excel·lent qualitat amb l’arròs Bayo com a protagonista i que aniran maridats amb vins i caves De Muller.

Jornades de l’Arròs Ganxet

Reus enceta aquest cap de setmana la seva particular iniciativa gastronòmica dedicada als arrossos amb la tercera edició de les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs Ganxet de l’AEH Reus.

Vint restaurants de la capital del Baix Camp oferiran receptes creades amb ingredients de primera qualitat que es produeixen i s’elaboren prop de la zona.

Rutes Baix Gaià Experiences amb calçots i carxofes



Des del passat febrer, 22 restaurants del Baix Gaià serveixen menús i racions amb el calçot i la carxofa com a protagonista, acompanyades de vins i caves Raventós Codorniu, amb l'objectiu que l'experiència gastronòmica siguin un reclam per potenciar els caps de setmana fora de temporada així com per descobrir nous restaurants.

Aquest cap de setmana, els amants del calçot i la carxofa gaudiran de la darrera oportunitat de tastar les delicioses propostes d'aquests 22 establiments que es reparteixen entre Torredembarra, la Riera de Gaià, Altafulla, la Nou de Gaià, Creixell.

Ruta gastronòmica Vermut al Baix Gaià

I no sortim del Baix Gaià, perquè fins a 25 establiments diferents particien també en una altra ruta que es troba al marc de les Rutes Baix Gaià Experiences. En aquest cas però, dedicada al Vermut.

Els dissabtes i diumenges al migdia, 25 establiments de Torredembarra, Altafulla, Creixell, La Riera de Gaià i La Nou de Gaià serveixen degustacions a un preu de 6€ acompanyades del vermut Duc de Foix, fins al 13 de juliol

Festes

Festa de les Faixes Blaves dels Xiquets de Tarragona

Els Xiquets de Tarragona organitzen aquest diumenge una nova edició de la Festa de les Faixes Blaves, una celebració en la qual els més petits de la colla són els grans protagonistes. Serà un matí d'activitats per la canalla, amb tota la família matalassera i obert a tota la ciutadania.

La Festa es durà a terme a la Plaça de la Font de Tarragona.

Festa la recuperació de la Municipalitat de la Canonja

Després d'una setmana plena d'activitats per a la celebració dels 14 anys de la recuperació de la municipalitat del poble, aquest dissabte la Canonja clou les activitats amb la Cursa ciclista.

A les 15 h començarà l'activitat esportiva amb sortida des del poliesportiu municipal i un recorregut de fins a 123,5 km i més de 200 participants de categories nacionals i que acabarà amb l'arribada, també al poliesportiu municipal, a partir de les 18.45 h.

Setmana 'El Petit Príncep' a l'Hospitalet de l'Infant

Aquest dissabte inicien els actes de la Setmana a 'El Petit Príncep' a l’Hospitalet de l’Infant, una nova ruta turística dedicada als més petits de la família amb activitats inspirades en el clàssic d’Antoine de Saint-Exupéry que s’allargaran fins diumenge 28 d’abril.

Així, L'Hospitalet de l'Infant enceta un programa farcit de propostes com una sessió de cinema, un espectacle familiar, tallers infantils, concursos de lectura en veu alta del llibre i de dibuix ràpida.

Consulta el programa complet d'AQUEST ENLLAÇ.