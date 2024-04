La Fira del Tastaverd de Riudecanyes tindrà la dansa com a temàtica

No hi ha dubte que per a un poble la Festa Major és el seu acte cultural i festiu principal del calendari. Tot i això, fora d’aquest hi ha d’altres que prenen una rellevància i protagonisme pràcticament igual. En el cas de Riudecanyes és la Fira del Tastaverd que tindrà lloc demà dissabte 20 d’abril amb múltiples activitats.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Riudecanyes, Teresa Vilella, explica que enguany han escollit el món de la dansa com a temàtica principal: «Tindrem diferents tallers de danses populars, com el ball de bastons o el ball de coques. Algunes d’aquestes s’han anat recuperant o gairebé s’havien perdut». «Vam pensar que era una temàtica que donava per molt, ja que al territori tenim molts tipus de dansa i, a més, té molt a veure amb la cultura i la tradició, que és un nexe d’unió amb la fira en si», argumenta la regidora.

A més, també comptaran amb el mercat típic amb productes ecològics i de proximitat. «De vegades tenim productors al costat mateix que no els coneixem i un dia com aquest ens serveix per poder-los conèixer», comenta Vilella.

A més, espera que els actes durant tot el dia atreguin una gran quantitat de visitants: «No ens parem mai a contar quanta gent ve, perquè, al cap i a la fi, no es paga entrada. La gent apareix i tot flueix, però sí que calculem que en un sol dia hi passen més de 1.000 persones», assegura, que tenint en compte que el municipi compta amb poc més d’un miler d’habitants, és una xifra rellevant.

No obstant això, la regidora de Cultura també considera que és un dia per anar amb tranquil·litat: «és impossible quedar-se amb una sola activitat, jo prefereixo quedar-me amb el dia sencer. És una jornada per venir a descobrir i veure que trobes, per anar sense pressa i passejar d’un costat a l’altre mentre visites Riudecanyes».

La fira també oferirà tallers de tota mena, mostres d’oficis antics, tasts de cervesa artesana i vins, contacontes, actuacions musicals, castelleres i teatrals, entre d’altres.

