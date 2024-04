Coneix tots els actes programats per la festa la recuperació de la Municipalitat de la Canonja 2024

La Canonja celebrarà aquest mes els 14 anys que fa que va recuperar la seva municipalitat amb un programa d’actes d’allò més variat i complet. Aquesta vegada serà el cap de setmana 12, 13 i 14 d’abril i com que el 15 d’abril cau en dilluns, els actes més institucionals se celebraran el diumenge 14.

Descobreix el programa d'actes que l'Ajuntament ha preparat per aquest esdeveniment:

12 d'abril Divendres

20h.- Presentació dels nous vestits de Llucifer i Diablessa infantils

Presentació dels nous vestits de Llucifer i Diablessa per celebrar els deu anys del Ball de Diables infantil de la Canonja.

Aquest acte es va ajornar per Sant Sebastià a aquesta data a causa de les condicions meteorològiques adverses.

- Plaça de la Raval

A continuació.- Correfoc infantil

Amb el Ball de Diables infantil 7 Pecats Capitals de la Pobla de Mafumet i el Ball de Diables infantil de la Canonja.

Aquest acte es va ajornar per Sant Sebastià a aquesta data a causa de les condicions meteorològiques adverses.

- Plaça de la Raval

Recorregut: carrers Raval, Bisbe Borràs, Sant Sebastià, Ravaleta, Nou i Raval.

23h.- Nit de festa Menéalo On tour in the GALAXY BY #MASANDMASSHOW Amb Nacho Lascasas

Preu: 3 euros.

Servei de Bar

Regal d’un braçalet amb llum interactiva.

L’entrada es podrà adquirir a través de Codetickets i al Castell de Masricart a partir del dia 3 d’abril.

- Poliesportiu municipal

13 d'abril Dissabte

D'11 h. a 14 h.- Làser game

Gratuït

- Poliesportiu municipal

18 h.- El Sarau del Mico. 2a edició

Plantada dels elements

- Avinguda Collblanc

18.30 h.- Inici de la cercavila

22 h.- Correfoc de Bèsties

Plantada de les bèsties

Amb el Porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú, el Drac de Sant Jaume dels Domenys i el Mamut de la Canonja.

Recorregut: plaça de l’Església, carrers Corredor, Ravaleta, Nou, Raval, Verge de les Neus i rambla 15 d’abril.

- Plaça de l'Esglèsia

14 d'abril Diumenge

10.30 h.- Plantada del Seguici Popular

- Avinguda Collblanc

11 h.- Recollida d’autoritats

El Ball de Diables de la Canonja, el Mamut de la Canonja, el Mico de la Canonja, els Nanos i els Gegants de l’Orfeó Canongí es dirigiran a la recollida de la Corporació Municipal. En arribar a la plaça del Castell, oferiran el seu ball de forma simultània, com a esclat de festa.

Recorregut: avingudes Collblanc, M. Carrasco i Formiguera i plaça del Castell.

- Avinguda Collblanc

A continuació -Cercavila de la Festa de la Municipalitat

El Seguici Popular al complet, juntament amb la Corporació Municipal, es dirigirà a la Rambla 15 d’abril. En arribar, cada element oferirà una mostra amb el seu respectiu acompanyament musical, donant pas a l’acte protocol·lari de celebració de la Municipalitat.

Recorrido: plaça del Castell, carrers Masricart, Verge de les Neus i rambla 15 d’abril.

- Plaça del Castell

A continuació-

Tronada de celebració de la Municipalitat

Vermut popular

Sardanes amb la Cobla Cossetània

14.30 h.- Paella 15 abril

Preu: 10 € (inclou plat commemoratiu)

Música en directe

Venda de tiquets entre el 3 i l’11 d’abril al mateix poliesportiu. Un cop obtingut el tiquet degustació no es retornarà l’import en cap cas.

Màxim 10 tiquets per persona fins a completar aforament.

- Poliesportiu municipal

19 h.- Gal·la lírica «La llum de la sarsuela»

Preu: 8 Euros

A càrrec d’Opera Viva. L’entrada es pot adquirir a través de Codetickets i al Castell de Masricart.

- OCTM - Teatre municipal Orfeó Canongí

15 d'abril Dilluns

18 h.-Presentació del projecte de l’Associació Juvenil Mico de la Canonja

Després d’unes setmanes d’intriga, es descobrirà el gran projecte que porten entre mans des de fa molt de temps i tota la campanya que l’envolta.

- Sala Noble del Castell de Masricart

20 d'abril Dissabte

15 h.- Cursa ciclista Torneig 15 d’abril

Recorregut de 123,5 km.

Més de 200 participants de categories nacionals.

- Sortida des del poliesportiu municipal

18.45 h.- Arribada al poliesportiu municipal

- Poliesportiu municipal