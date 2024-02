Aquests son els 22 restaurants que oferiran menús amb Calçots i Carxofes al Baix Gaià

22 restaurants serviran menús i racions amb el calçot i la carxofa com a protagonista, acompanyades de vins i caves Raventós Codorniu, amb l’objectiu que l’experiència gastronòmica siguin un reclam per potenciar els caps de setmana fora de temporada així com per descobrir nous restaurants.

Aquests son els 22 restaurants participants:

Bruixes de Burriac

Altafulla

977 65 15 57

Carrer del Cup, 7

Maritime Beach Club Altafulla

Altafulla

877 25 27 00

Carrer Pescadors, 3

Restaurant Voramar Cal Vitali

Altafulla

977 65 06 30

Carrer Pons d' Icart, s/n

El nou Mirador

Creixell

977 80 21 56

Carrer Major, 18

Restaurant Mediterraneum Hotel La Masieta

La Masieta, Creixell

977 80 23 33

Avinguda del Dr. Pujol, 16

Hotel Restaurant La Nova Tenalla

Creixell

977 80 36 26

Carrer Dante, 7

Restaurant Àngel Miquel

Creixell

977 80 02 03

Carretera N-340, Km 1, 180

A la parra! - Bar del casal

La Nou de Gaià

977 65 50 84

Carrer Cases Noves

Restaurant Can Narcís

La Riera de Gaià

977 13 25 10

Carrer Sant Joan, 64

Restaurant l’Hor

La Riera de Gaià

977 65 55 76

Carrer Sant Joan, 15

Restaurant El Jardí

Salomó

977 62 90 93

Carrer Prat de la Riba, 9

Restaurant Brisa

Tamarit (Tarragona)

977 65 13 64

Playa Tamarit Crta N-340, Km. 1172

Masia Cal Vitali

Torredembarra

977 13 18 59

Carrer de la Conca de Barberà, 8

Cal Silver

Torredembarra

977 64 28 22

Passeig de Miramar, 192

Restaurant El Capitán

Torredembarra

977 64 49 83

Passeig Rafael Campagnals 11

Òxid Restaurant

Torredembarra

977 64 19 52

Passeig de Colom, 43

4Latas Torredembarra

Torredembarra

977 64 04 69

Carrer del Forn, 10

4Latas Baix a Mar

Torredembarra

977 64 50 05

Passeig de Colom, 39

4 Makis

Torredembarra

977 12 05 26

Passeig de Colom, 7

El Racó De La Paella

Torredembarra

692 68 58 09

Carrer Martineta 16

Pizzeria l’all Negre

Torredembarra

657 07 04 99

Avinguda de Montserrat, 33, Local 1

La Cassoleta d'Arròs

La Pobla de Montornès

687 84 25 45

Plaça de la Bassa, 1