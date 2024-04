El vermut de Reus i l'avellana, presents a les Jornades de l’Arròs Ganxet

Les III Jornades Gastronòmiques de l’Arròs Ganxet de l’AEH Reus se celebraran del 19 d’abril al 12 de maig. Aquestes compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i amb el patrocini d’Arròs Bayo i el Celler Mas Vicenç.

Les receptes proposades per la vintena de restaurants participants estan creades amb ingredients de primera qualitat que es produeixen i s’elaboren prop de la capital del Baix Camp.

Les propostes culinàries estan elaborades amb Arròs Bayo, qui des de 1860 cultiva al Delta de l’Ebre i acompanyades amb vins del Celler Mas Vicenç. Com a novetat, a l’edició d’enguany s’hi incorporen dos productes insígnia de la cultura gastronòmica reusenca: totes les degustacions començaran amb un vermut de Reus i les postres comptaran amb l’avellana de Reus com a ingredient protagonista.

Els restaurants participants són: Xivarri Tasca Reus (c. Pubill i Oriol, 7); 14,5 Beer Wine (c. de les carnisseries velles, 1); Moto Sport Cafè (c. Antoni Gaudí, 64); Braseria Cafè Teatre del Centre (c. Major,15); Flaps Cafè (c. Pubill i Oriol, 4); Cafè de Reus (c. Metge Fortuny, 1); Restaurant l’Estel (c. del vent, 11); Restaurant El Círcol (pl. Prim, 4); El Racó de JP (pl. de les Basses, 2); Cal Gallissà (pl. Mercadal, 12); Terrassa Gaudí (pl. Mercadal, 4); Cafeteria La Lleona (c. de Boule, 7); Tempus Coffee (Centre comercial El Pallol); Abrasa’m (pl. Peixateries Velles, 5); Peixateries Velles (pl. Peixateries Velles, 8); Lotus Bistro (pl. de la Farinera, 9); Restaurant 158 (av. Països Catalans, 158); Restaurant Tennis Monterols (Ctra. Cambrils Km 1); Buidasacs Restaurant (c. Pintor Bergadà, 7); Casa Coder (pl. Mercadal, 16).

Sílvia Cabrera del restaurant L’Estel de Reus ha estat l’encarregada d’elaborar un arròs ganxet, maridat amb vins Mas Vicenç.