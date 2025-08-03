Societat
Salut Pública aposta perquè la futura llei antitabac prohibeixi fumar a totes les platges
Fernández parla de «desnormalitzar» l'ús del tabac a la sorra: «És un lloc simbòlic»
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha apostat perquè la futura llei antitabac també prohibeixi fumar a les platges, a banda d'estendre el veto a les terrasses de bars i restaurants. «Que una legislació d'àmbit estatal com la llei del tabac, que segurament veurà la llum en els pròxims mesos, contemplés unes platges sense fum seria molt important per poder donar més base a les accions de comunitats autònomes i, especialment, dels municipis», ha assenyalat Fernández en una entrevista al canal 3/24.
L'esborrany actual de la llei antitabac no preveu la prohibició de fumar a les platges i el secretari de Salut Pública parla de la necessitat de «desnormalitzar» d'una vegada l'ús del tabac a la sorra: «És un lloc simbòlic». «No hauria de ser possible que un nen trobi normal fumar a la platja com si es tractés de jugar a pilota o banyar-se. Volem prevenir per així poder tenir una societat més saludable», ha reflexionat en veu alta Fernández, que ha recordat que a les platges els no fumadors també estan exposats al fum del tabac i augmenten un 21% el risc de càncer de pulmó i un 30% el risc d'infart de miocardi.
En paral·lel, les burilles de les cigarretes a la sorra també són un problema pel medi ambient, ja que tenen components altament contaminants i triguen molts anys a descompondre's.
A Catalunya, una vintena de municipis -de l'Alt Empordà al Baix Ebre- ja veten fumar a les seves platges (unes 80 en total) i en alguns han començat a multar els banyistes que se salten la norma.
L'any passat la policia local de Vila-seca només informava els fumadors de la nova normativa, però aquest estiu ha començat a multar els infractors reincidents. Ja han posat més d'una dotzena de sancions a la Pineda, que van dels 100 als 600 euros, segons ha detallat TV3.
«Cal desnormalitzar l'ús del tabac i la seva visibilització en qualsevol entorn: a la porta dels edificis públics, a les parades del transport públic i en espectacles a l'aire lliure», ha enumerat el secretari de Salut Pública. «Aquests mesos d'estiu també ho estem veient en envelats de festa major i llocs semidescoberts. S'hi permet el consum de tabac i la legislació actual no ho prohibeix», ha conclòs Fernández.
