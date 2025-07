El ple aprova la prohibició de fumar i els vapers a les platges de Roda de Berà

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Amb l’objectiu de crear espais més saludables, respectuosos i sostenibles, l’Ajuntament de Roda de Berà va aprovar inicialment ahir al vespre, durant la sessió ordinària del Ple, la modificació de l’ordenança de platges. L’aprovació va comptar amb el suport de tots els grups municipals, els quals ja van arribar a un consens a la Comissió Especial Redactora, encarregada de la modificació i tots van poder fer les seves aportacions.

L’ordenança inicial es va aprovar al setembre de 2008 i ha patit dues modificacions anteriors, la primera al 2016, relativa a l’accés dels animals de companyia a les platges; i una segona al 2019, per a l’ampliació i actualització de diversos articles relatius a la pràctica esportiva, la tinença d’animals, l’acampada o la senyalització de banderes.

En aquesta ocasió, la modificació més important és la que fa referència a la prohibició de fumar i vapejar a les platges del terme municipal. Roda de Berà s’uneix així a les desenes de municipis catalans que ja han aprovat aquesta mesura, per assolir platges sense fum. «Volem que les nostres platges, que són un dels nostres gran atractius, siguin espais més naturals, més respectuosos amb tothom, no volem fum a la platja i no volem burilles a la sorra», assegurava ahir Frederic Royuela, regidor de Medi Ambient i Platges.

S’aplicarà tant a l’espai de sorra com a l’espai de mar de les platges, exceptuant l’espai ocupat per les guinguetes-bar instal·lades a la sorra. No respectar-la podrà suposar una infracció lleu amb sancions de fins a 750 euros.

La modificació de l’ordenança també inclou la prohibició de la instal·lació de para-sols o elements d’ombra tipus carpa o altres elements que ocupin més de 2 metres quadrats. Només es permetran aquells que tinguin un únic pal de suport o estructural, a excepció dels sistemes expressament concebuts per a la protecció del sol per a infants.

Aquests elements, a més a més, així com les cadires o hamaques, no es poden deixar instal·lats si no es troben presents els seus propietaris, pel sol fet de tenir reservat un lloc a la platja. De fet, la Policia Local podrà retirar aquests elements de la platja i dipositar-los a les dependències municipals.

Finalment, s’inclou una ampliació de l’horari d’accés dels gossos a les platges que no tenen el distintiu Bandera Blava, Punta d’en Guineu i Pallisseta. Els animals hi podran accedir des de les nou del vespre fins a dos quarts de nou del matí, ampliant-se així l’horari en dues hores i mitja més durant les quals els gossos hi podran passejar, jugar i banyar-se.

Després de l’aprovació inicial del Ple i la publicació al BOPT, s’iniciarà un període d’exposició pública de 30 dies i es publicarà de forma definitiva al BOPT novament, fet pel qual les modificacions es començaran a aplicar a mitjans del mes d’agost.

Reserva marina de la Masia Blanca

Durant la reunió celebrada a mitjans del mes de maig entre l’alcalde Pere Virgili i Kiryat Mercado, directora general de Polítiques del Litoral de la Generalitat de Catalunya, es va parlar, entre d’altres temes, sobre l'expansió de la reserva marina de la Masia Blanca.

Aquesta zona protegida s’ha estès fins al terme de Roda de Berà i ja arriba a la platja Costa Daurada, fet pel qual, a partir d’aquest estiu, resta prohibit pescar en aquesta platja, des de la sorra i dins de l’aigua.