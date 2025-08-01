Litoral
Mont-roig del Camp fa una valoració positiva del primer mes de la prohibició de fumar a les platges
La mesura ha reduït notablement la presència de burilles i ha estat ben acollida per la majoria de banyistes, gràcies a una campanya informativa efectiva
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha fet una primera valoració molt positiva del projecte Platja sense fum, que prohibeix fumar a totes les platges del municipi. Un mes després de la seva aplicació, la iniciativa ha estat ben rebuda per la ciutadania i ja comença a donar resultats visibles pel que fa a la neteja i conservació del litoral.
El projecte, que abasta els 12 quilòmetres de costa de Mont-roig del Camp i Miami Platja, té com a objectiu reduir la presència de burilles a la sorra, fomentar hàbits saludables i protegir el medi marí. Segons dades recollides pel servei de neteja, s’ha detectat una disminució significativa de residus relacionats amb el tabac a les platges més concorregudes, com la Platja Cristall o l’Estany Gelat.
La campanya informativa ha estat clau per a l’èxit d’aquesta primera fase. S’han instal·lat banderoles i cartells als accessos principals i s’han repartit materials informatius entre els banyistes. A més, el personal informador ha estat present en diversos punts per conscienciar sobre els perjudicis ambientals i sanitaris del consum de tabac a la platja.
Des de l’Ajuntament, es destaca que la majoria d’usuaris han mostrat una actitud col·laboradora i respectuosa amb la nova normativa. També s’insisteix que la mesura no és sancionadora sinó pedagògica, i es continuarà treballant per reforçar la conscienciació durant el mes d’agost, coincidint amb el pic de l’activitat turística.