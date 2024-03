Vila-seca començarà aquest estiu a prohibir fumar a la platja de la Pineda

La darrera sessió plenària de l’Ajuntament de Vila-seca, celebrada el passat divendres 22 de març va aprovar inicialment la nova ordenança de Civisme i Convivència del municipi Aquesta ordenança, que s’haurà d’aprovar definitivament, proposa un model regulador adaptat a l’ètica actual, representant les noves sensibilitats de la ciutadania i fomentant els valors de la cultura, la convivència, la seguretat i el respecte amb el medi ambient.

La nova normativa aplica restriccions a algunes activitats recreatives o comercials per a garantir la convivència dels residents i els visitants, així com la delimitació d’horaris pel que fa a l’emissió de sorolls. L’ordenança incideix també en el comportament ciutadà a les platges. Un dels aspectes més destacats és la prohibició de fumar a la sorra de les mateixes. Aquesta prohibició es començarà a aplicar de manera parcial aquest mateix estiu.

Els comuns va ser l’únic grup municipal que va votar en contra de la nova ordenança. Malgrat haver participat en la seva elaboració, la formació considera que no compta amb propostes polítiques com, per exemple, la delimitació d’una platja per a gossos al municipi. Un vot en contra que va ser lamentat per part del govern.

Dins els assumptes de serveis generals, relacions cíviques i seguretat, el ple de l’Ajuntament va aprovar també el reglament regulador del servei de recàrrega de vehicles elèctrics o híbrids endollables al municipi, així com la memòria justificativa per a l’exercici de l’activitat de serveis funeraris mitjançant una societat pública de caràcter supramunicipal (FuneCamp) formada pels Ajuntaments de Reus, Salou, Constantí i Vila-seca.

D’altra banda, també es va aprovar la modificació de crèdits 4/2024 del vigent pressupost general. A nivell d’inversions es planteja una partida d’1,3 milions destinada a la renovació de xarxes pluvials i residuals i del canal paral·lel a l’avinguda del Raval de la Mar. També una altra 450.000 euros per continuar amb la transformació de la Torre d’en Dolça en un equipament esportiu i de lleure. També es va aprovar el calendari de festes locals del municipi per a l’any 2025. En concret seran els dies 17 de gener (dimecres) i el dilluns 4 d’agost ja que pel proper any 2025 el dia 3 d’agost cau en diumenge.