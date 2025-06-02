Medi Ambient
Salou tindrà aquest estiu dos noves zones sense fum a la platja
Es delimitaran espais pròxims als jocs infantils i la zona de cal·listènia
L’Ajuntament de Salou ampliarà aquest estiu els espais de platja lliures de fum a la platja de Llevant. Aquesta mesura, que s’emmarca dins les polítiques municipals de protecció del litoral i de foment d’hàbits saludables, dona continuïtat a la iniciativa iniciada l’estiu passat a la platja de Ponent.
A la platja de Ponent, l’espai sense fum es manté en una superfície d’11.709 metres quadrats, ubicada entorn de la base de salvament i socorrisme, la zona de cal·listènia i els jocs infantils. En aquest àmbit es prohibeix fumar i fer ús de dispositius que alliberin nicotina, com ara cigarrets electrònics i vapejadors, tant a la sorra com a l’aigua del mar. L’objectiu és preservar la salut de les persones, especialment dels infants i de les famílies, i garantir un entorn net i segur per a la pràctica d’activitats a l’aire lliure.
La iniciativa s’estén també aquest estiu a la platja de Llevant, que comptarà amb dues noves zones lliures de fum. D’una banda, es delimitarà una àrea de 2.191 metres quadrats situada a la zona dels aparells de cal·listènia, i de l’altra, una segona àrea de 3.911 metres quadrats ubicada davant de la guarderia municipal i els jocs infantils. Ambdues zones han estat escollides amb criteris de seguretat, salut i afluència familiar.
El projecte s’alinea amb la nova ordenança municipal de platges, aprovada recentment, que estableix les bases per a una gestió responsable i cívica del litoral. L’Ajuntament continuarà adoptant polítiques de salut pública, netedat i respecte al medi.