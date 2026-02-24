La Guardia Urbana de Tarragona duplica el gasto para alquilar caballos y reforzar su unidad montada

Imagen de archivo de la Unidad Montada de la Guardia Urbana de Tarragona durante el dispositivo especial del Lunes de Pascua el año pasado.Gerard Marti Roig

La Guardia Urbana de Tarragona ha aumentado este 2026 hasta los 13.310 euros (IVA incluido) el presupuesto destinado al alquiler de caballos para su unidad montada. Hasta ahora, el contrato anual no superaba los 7.500 euros, por lo que no era necesario licitarlo públicamente. La decisión busca mejorar las condiciones del servicio y garantizar la disponibilidad total de los animales.

El incremento permitirá reforzar patrullajes y dispositivos especiales, además de cubrir eventos y actuaciones en zonas de difícil acceso. Según fuentes municipales, el aumento responde también a la subida generalizada de los costes del sector y asegura que los caballos puedan estar disponibles en cualquier momento.

El contrato, que incluye el alquiler de dos caballos y su transporte hasta finales de año, se ha adjudicado a la empresa Tarracorest Serveis de Restauració SL, con sede en Altafulla, aunque los animales permanecen al término municipal de Tarragona. El Ayuntamiento optó por el alquiler porque ni el consistorio ni la Guardia Urbana disponen de instalaciones adecuadas ni de remolques para trasladar los caballos.

Este servicio se contrató por primera vez en 2022 para cubrir eventos puntuales como la campaña de Navidad. En 2023 se repitió el modelo puntual, mientras que en 2024 y 2025 el contrato se amplió durante más meses, manteniéndose como contrato menor al no superar el límite de 7.500 euros.

La unidad montada se activa principalmente en grandes eventos y dispositivos especiales de la ciudad, como la campaña de Navidad, la temporada de playas, Sant Jordi, Santa Tecla, Sant Magí, San Juan, Lunes de Pascua y la festividad de la Guardia Urbana. También se utiliza en patrullajes en zonas de difícil acceso, como el Bosc de la Marquesa o el entorno del Pont del Diable, y en actos tradicionales como los Tres Tombs.

La unidad está integrada por un caporal y cuatro agentes que forman parte de otras unidades del cuerpo. Los responsables coordinan la disponibilidad de los agentes y caballos según las necesidades. Para formar parte de la unidad, los agentes deben acreditar conocimientos y formación específica en equitación, superar pruebas de selección y entrenar durante todo el año con los animales para estar preparados ante cualquier situación de servicio.