La jueza de la dana pide investigar a Carlos Mazón

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación del Congreso

La jueza que investiga la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana ha acordado elevar a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.

Mazón está aforado porque todavía mantiene su acta de diputado en las Corts valencianas, así que la jueza pide al tribunal superior que lo investigue. En la causa sobre la gestión de la dana ya está investigada la exconsejera de Emergencias Salomé Pradas.