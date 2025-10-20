Un vecino de Tarragona con cáncer pide ayuda para poder cuidar de su madre de 92 años

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Un vecino de Tarragona, Juan Carlos, afronta una situación complicada tras regresar de Estados Unidos en julio de 2024 para cuidar de su madre de 92 años. A los pocos días de su llegada, su madre sufrió una fractura de fémur que la mantuvo dos meses hospitalizada.

Poco después, Juan Carlos fue diagnosticado con un cáncer de pulmón en estadio IV. Ya ha recibido radioterapia y actualmente está en tratamiento de quimioterapia. A pesar de su estado de salud, continúa atendiendo a su madre, con quien convive en un domicilio de Tarragona.

Su situación económica es complicada, ya que su única fuente de ingresos es la pensión no contributiva de la madre (560 euros al mes) y una ayuda complementaria de la Generalitat de 119 euros. Juan Carlos, por su parte, no puede acceder a ninguna prestación hasta marzo de 2026 debido a un retraso en su empadronamiento.

Ante esta situación, Juan Carlos ha iniciado una petición de ayuda económica, a través de GoFundMe, para cubrir gastos básicos como, por ejemplo, productos de primera necesidad, transporte para acudir a consultas, suministros del hogar, cuidados no cubiertos por la sanidad pública y ropa adecuada para los cambios de estación.

Los fondos se ingresan directamente en la cuenta de Juan Carlos y se destinan a cubrir las necesidades más urgentes, tanto suyas como de su madre. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo dando click aquí.