Una caída mundial de la nube de Amazon provoca fallos en aplicaciones como Alexa, Fortnite o Snapchat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Amazon Web Services (AWS) ha sufrido una caída mundial de sus servicios que ha afectado a usuarios y empresas a nivel mundial. Según DownDetector, los problemas comenzaron a las 08:40 horas este lunes 20 de octubre, interrumpiendo una serie de plataformas y servicios que dependen de la infraestructura en la nube de Amazon.

En las redes sociales varios usuarios han colgado errores en la conectividad. Entre los servicios afectados se encuentran: Amazon, Alexa, PrimeVideo, Perplexity, Canva, Duolingo, Zoom... Además, de otras redes como Snapchat y videojuegos como Fortnite, Clash Royale o Roblox. También se están registrando problemas en plataformas de pago como Bizum y en Ticketmaster a la hora de proceder a los pagos.

Derivado de la incidencia, Aena ha informado que no se puede pagar con tarjeta en los aparcamientos de los aeropuertos de todo el Estado.

Aunque en Europa algunos servicios están activos, otros están caídos y experimentan fallos de acceso, como en Estados Unidos.