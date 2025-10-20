Los 12 pueblos medievales más bonitos de Tarragona para visitar este otoño

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El otoño, con la bajada de las temperaturas, debe ser una excusa perfecta para coger la mochila y realizar una excursión por los pueblos más bonitos de Tarragona. El interior de esta provincia esconde auténticos tesoros con pueblos medievales donde el tiempo parece haberse detenido. Callejuelas de piedra, castillos centenarios y paisajes de montaña conforman una ruta perfecta para disfrutar de una escapada.

Uno de los más conocidos es Siurana, encaramado a un acantilado con vistas espectaculares. Su castillo árabe y sus rutas de senderismo lo convierten en destino obligado para aventureros. Muy cerca, Montblanc destaca por su muralla medieval, una de las mejor conservadas de Cataluña, y por su vínculo con la leyenda de Sant Jordi, que cobra vida cada primavera en su Semana Medieval.

Otros pueblos como Prades, con sus edificios de piedra rojiza y su cielo estrellado libre de contaminación, o Miravet, a orillas del Ebro y dominado por un impresionante castillo templario, ofrecen paisajes que combinan historia y naturaleza en cada rincón. Santa Coloma de Queralt y Conesa, con sus plazas porticadas y calles empedradas, conservan ese encanto tranquilo que invita a pasear sin prisas.

Para quienes buscan desconexión en plena naturaleza, Farena, escondido entre las montañas de Prades, es un paraíso para el senderismo. En cambio, Altafulla combina su precioso casco histórico con la cercanía al mar, ideal para quienes no quieren renunciar a la brisa mediterránea.

También hay espacio para la historia religiosa y el vino: Escaladei, con las ruinas de la cartuja que impulsó el Priorat vinícola, y Poblet, cuyo monasterio cisterciense declarado Patrimonio de la Humanidad es uno de los grandes hitos culturales de Tarragona. Ambos pueblos son perfectos para quienes quieren maridar patrimonio con enoturismo.

Completan la lista Vallfogona de Riucorb, con su balneario histórico y su tranquilo entorno rural, y l’Espluga de Francolí, punto de partida para explorar la Conca de Barberà y descubrir las famosas cuevas prehistóricas. Estos pueblos son una selección ideal para organizar una escapada diferente por el interior de Tarragona este otoño.