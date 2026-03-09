El parking disuasivo de Països Catalans de Reus se convertirá en un complejo residencial y comercial

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El actual parking disuasivo de la avenida dels Països Catalans, junto a las Piscinas Municipales y de un local de Mercadona y con capacidad para 275 vehículos, se convertirá en un complejo residencial y comercial en un futuro. El planteamiento, de promoción privada, prevé la construcción de 136 viviendas, con una altura máxima de planta baja y seis pisos, y la reserva de 4.488,77 metros cuadrados (m2) para usos comerciales.

Por la última Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona pasó la propuesta de redefinición de la ordenación de volúmenes de la isla, que se encuentra delimitada por la avenida dels Països Catalans y las calles del Doctor Ferran, del Romaní y de l'Argentera. El trámite proponía una modificación de los volúmenes edificatorios de las parcelas manteniendo el techo total, es decir, redistribuir los usos comercial y residencial respecto de la idea original. «Así, se reduce la profundidad edificable a las plantas piso, lo que permitirá un mejor soleamiento» y, en consecuencia, aumentar el ahorro energético y la sostenibilidad ambiental, concretan fuentes del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. «La redistribución del techo también posibilitará una mayor concentración del tejido comercial en la avenida dels Països Catalans», añaden. Asimismo, las fuentes detallan que se prevé ocupar la planta sótano de las fincas más próximas a la avenida «para garantizar el correcto funcionamiento del tejido comercial».

El inicio de las obras para la construcción de los pisos dependerá de la correspondiente licencia de obras que tendrá que otorgar el Ayuntamiento de Reus.

Cruzando la calle

Al otro lado de la calle de l'Argentera, Orué Inversiones SL ha promovido la construcción de otra promoción de pisos. El desarrollo urbanístico del sector C.3b Barranc dels Capellans, ubicado en el cruce entre la avenida dels Països Catalans y la carretera de Alcolea del Pinar, prevé el alzamiento de viviendas —casi un centenar de protección pública—, la reserva de espacio verde y para equipamientos y la apertura de viales. Su ejecución podría acabar afectando a la sede de Unió de Pagesos en Reus, dado que el sindicato del campo es inquilino, y será la propiedad la que acabe decidiendo qué quiere hacer con el edificio, si mantener el acuerdo de arrendamiento, derribarlo o cualquier otra propuesta. Se espera que la cuestión todavía se alargue en el tiempo.

A pocos metros de distancia, está proyectada otra promoción de pisos

Otras promociones

Además de estos dos proyectos, hay varios puntos de la ciudad en que se esperan promociones de obra nueva en un futuro. El entorno de las Clarisses, delante el CAP Sant Pere, la calle del Doctor Robert o el lado de la Biblioteca Pere Anguera son zonas que verán nuevos bloques de pisos, algunos de los cuales ya se encuentran en construcción. También están proyectados en el parking disuasivo del Pi de Burgar. En paralelo, el Ayuntamiento está desarrollando las viviendas del Complejo Riera y de Mas Iglesias, se han puesto a disposición de la Generalitat solares en las calles Ball de Diables y Vilafortuny y la nave del Carrilet se aprovechará para alzar pisos de protección oficial.