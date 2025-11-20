Urbanisme
El desenvolupament urbanístic del Barranc dels Capellans podria afectar la seu d'Unió de Pagesos
La propietat decidirà en el futur què fer amb l'edifici on el sindicat està de lloguer
El sector C.3b Barranc dels Capellans, situat en la cruïlla entre l’avinguda dels Països Catalans i la carretera d’Alcolea del Pinar, espera el seu desenvolupament urbanístic amb la construcció de pisos —gairebé un centenar de protecció pública—, la reserva d’espai verd i per a equipaments i l’obertura de vials. Tot i que encara no hi ha dates concretes sobre la taula, hi ha un agent que resultaria afectat de l’eventual transformació de la zona: Unió de Pagesos (UP) hi té la seva seu a Reus i, amb el projecte, serà la propietat qui decideixi què fer amb l’immoble.
Promogut per Orué Inversiones SL, el pla parcial urbanístic va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local a finals del 2023. El passat estiu, els Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica van resoldre que la iniciativa no s’havia de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària, si bé requeria tenir l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua, implantar sistemes de drenatge sostenible i incloure la previsió de connexió amb la xarxa de carrils bici i l’accés del transport públic.
Fonts municipals detallen a Diari Més que el pla parcial està en fase d’aprovació definitiva i que, a continuació, vindrà la tramitació dels projectes de reparcel·lació i urbanització. «Una vegada acabat, la propietat decidirà què fa amb l’edifici que acull la seu d’Unió de Pagesos», expliquen, tot subratllant que el sindicat del camp n’és llogater.
Davant la varietat d’escenaris que podrien plantejar-se per al futur —com enderrocar l’immoble o mantenir l’acord de lloguer—, la regidora i els tècnics d’Urbanisme s’han reunit amb una representació d’UP «per informar-los de l’estat de tramitació del pla i com els pot afectar». El coordinador d’Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt, explica que ells mateixos havien demanat trobar-se «perquè ens informessin de com estava el tema i de si hauríem de córrer més o menys». «De moment no tenim dates», afirma. I és que, tenint en compte els tràmits i procediments que s’haurien de completar, la qüestió no seria imminent i s’espera que encara pugui allargar-se en el temps. De fet, el pla parcial urbanístic del sector C.3b Barranc dels Capellans serà un dels temes que es portaran a votació en el ple de divendres.
L’àmbit del pla parcial abasta una superfície de 48.830 metres quadrats (m2) i està delimitat pel barranc dels Capellans, la carretera d’Alcolea del Pinar, l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de l’Argentera.
