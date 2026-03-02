Reus construirá pisos con protección oficial en el solar donde iba el mercado del Carrilet

Fotografía de la finca de la avenida del Carrilet, 16, donde se quiere alzar la nueva promoción de viviendas.Diari Més

El Ayuntamiento de Reus ha iniciado los trámites para levantar una nueva promoción de pisos con protección oficial en el solar de la avenida del Carrilet, número 16, donde durante el anterior mandato se había planteado trasladar el mercado del barrio. La actuación busca dar respuesta a la creciente demanda de vivienda asequible en la ciudad.

La Junta de Gobierno Local aprobó la permuta de la finca, hasta ahora propiedad de Reus Mobilitat i Serveis SA, por una parcela municipal situada en la calle Rafael Vilà Barnils. Este movimiento permitirá que el terreno pueda presentarse a próximas convocatorias públicas para la construcción de viviendas protegidas.

El proyecto se enmarca dentro del Plan 50.000 Viviendas impulsado por la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de incrementar el parque público y facilitar el acceso a un hogar en barrios con alta presión residencial. Desde el consistorio destacan que la ubicación es “estratégica” por su cercanía al futuro nodo intermodal de Bellissens, que conectará tren, autobús y tranvía.

Paralelamente, Reus ya cuenta con luz verde para construir 130 pisos protegidos adicionales en las calles Ball de Diables y Vilafortuny, dentro de la misma convocatoria del Plan 50.000. El Ayuntamiento trabaja actualmente en el encargo de los proyectos constructivos para estas promociones.

A estas actuaciones se suman las obras en marcha en el Complex Riera —la antigua Hispània— y en Mas Iglesias, que aportarán casi 200 viviendas más, con previsión de finalización en 2026. En conjunto, estas iniciativas consolidan un impulso importante para ampliar el parque de vivienda protegida de la ciudad.

Con el nuevo proyecto en el Carrilet, Reus refuerza su estrategia de vivienda pública y regeneración urbana, transformando un solar emblemático en un espacio residencial clave que contribuirá a mejorar la accesibilidad a pisos asequibles y a dinamizar la zona.